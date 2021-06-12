شهدت أسعار الفاكهة و الخضار اليوم السبت 12 يونيو 2021، اختلافا في الأسعار ما بين ارتفاع وانخفاض أنواع في سوق العبور ونقدم للقراء والمتابعين أسعار الخضار والفاكهة في السوق، ليظل القارئ على دراية بالأسعار قبل الشراء، والتي تنوعت بين الكوسة، الفلفل الرومي، والخيار، وإليكم بيان ببعض اسعار الفاكهة والخضروات الأسعار كالتالي:

دوت الخليج يرصد اسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت .ارتفع سعر البطاطس من 2 إلى 3.8 جنيه سعر كيلو الخيار 3.5 جنيهات. بلغ سعر كيلو البسلة 3-6 جنيهات. استقر سعر الطماطم 1.5 – 3 جنيها. كيلو البامية وصل إلى 13 جنيها. استقر سعر كيلو إلى البصل 3 جنيهات. كيلو الملوخية سجل 4 جنيها. كيلو الفاصوليا من 4-7 جنيهات. الباذنجان البلدي 1.50- 3 جنيهات. وصل الفلفل الرومي لـ4.50 جنيه. سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 2 -4.5 جنيهات. وصل سعر الكوسة 5.5 جنيهات. أسعار الفاكهة في السوق: بلغ كيلو المانجو العويسي من 15-30 جنيهات. البرتقال السكري 3 -5 جنيهات. كيلو البلح الرملي بلغ 9 جنيهات. سعر كيلو التفاح المصري 6 – 9 جنيهات. البرتقال الصيفي من 2-4 جنيهات. سعر الموز الصعيدي 11 جنيهات. وصل سعر الخوخ إلى 6 -9 جنيهات. سجل الكنتالوب 5 -6 جنيهات. سعر كيلو الفراولة 3 – 6 جنيهات. سعر كيلو العنب النباتي الأصفر/ الأحمر من 7-10 للكيلو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.