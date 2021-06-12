/635490/البرلمان-يناقش-مشروع-خطة-السنة-الرابعة-2021--2022-للتنمية-المستدامة-غدا

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال جلسته العامة غدا الأحد، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

تقرير خطة السنة الرابعة من التنمية المستدامة

كما يواصل المجلس خلال جلسته العامة الإثنين، مناقشة تقرير الموازنة، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي

وكذلك يناقش المجلس خلال جلسته الاثنين، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من: العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن تخصيص قطعة أرض بحوض الجزيرة التحتانية التابعة لوزارة الزراعة لإقامة مجمع مدارس ونادى رياضي لمنطقة الوليدية – محافظة أسيوط. العضوين/ زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن إحلال وتجديد كوبري اللزية على مصرف أخميم الرئيسي ناحية قرية الرييانة الحاجر – مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

العضو/ محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تغطية مصرف (المار من قرية دمرو – محافظة كفر الشيخ. العضو/ مجاهد نصار، بشأن تبطين ترعة أبو المنجا في المسافة من مزلقان قرية ميت نما حتى الدائري – محافظة القليوبية. العضو/ فاطمة سليم، بشأن إحلال وتجديد كوبري مصرف اللبينى بقرية هرم ميدوم الواسطى – محافظة بنى سويف. العضو/ رفعت شكيب خفاجي، بشأن تغطية جزء من ترعة بنى هلال استكمالاً للجزء المغطى فى مدخل طريق مساكن الحريدية حتى كوبري الكراعى – مركز المراغة – محافظة سوهاج. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء معهد فني تمريض بمدينة أسيوط بعد الحصول على الشهادة الإعدادية لمدة خمس سنوات - محافظة أسيوط.

العضوين/ زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن إنشاء مدرسة بنجع الخطيب – مدينة أخميم – محافظة سوهاج. العضو/ أحمد العوضى، بشأن إنشاء مدرسة للصم والبكم على قطعة أرض أملاك هيئة الأبنية التعليمية بمزرعة المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن إصلاح مأخذ المياه الخاص بمحطة مياه قرية المطيعة التابعة لمركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط. العضو/ حمادة زهير، بشأن توصيل الصرف الصحي لقرى مركزي ديروط، منفلوط – محافظة أسيوط. الأعضاء/ زكريا حسان، وشعبان لطفى، وأحمد جعفر، بشأن استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية الحواويش – مركز أخميم – محافظة سوهاج. العضو/ ألفت عبدالعال، بشأن إنشاء وعمل صرف صحي لقرى العبايدة – المستقبل – الصيادين – عبد القادر – مدينة أبو سمبل – محافظة أسوان.

العضو/ إيهاب عبد العظيم، بشأن الموافقة على توفير الاعتماد المالي وقدرة (35) مليون جنيه لسرعة الانتهاء من محطة مياه أبا البلد الجديدة – مركز مغاغة – محافظة المنيا. العضو/ محمد عبد الواحد مدينة، بشأن توصيل الصرف الصحي لمنطقتي أرض الوزير، أرض الأفندي – مدينة الخانكة – محافظة القليوبية. العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن إدخال الصرف الصحي للوحدات المحلية بالنزل، الجمال، برمبال القديمة، برمبال الجديدة، ميت عاصم، الرياض – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية. العضو/ محمد نشأت العمدة، بشأن ضرورة إيجاد مرافق بالمنطقة الصناعية بالسرارية – مركز سمالوط – محافظة المنيا

العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن إدخال الغاز الطبيعي لقرية قرقاص التابعة لمركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط. العضو/ أحمد عبدالسلام قورة، بشأن توصيل الغاز الطبيعي بمركز دار السلام – محافظة سوهاج. العضو/ محمود السيد سعد، بشأن توصيل الغاز الطبيعي بقريتي زاوية البحر ومحلة أحمد بمجلس قروي النجيلة التابع لمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة. العضو/ أشرف الشبراوي، بشأن رصف طرق (الزهيرى- عزبة موسى- ميت عدلان- الريسة- التحسين) بمركز بني عبيد – محافظة الدقهلية. العضو/ وحيد رمضان فودة، بشأن إعادة النظر في قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بتعديل سعر إيجار المتر لأرض نادى الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اعمال الجلسة العامة لمجلس النواب غدا

العضو/ هشام سعيد فوزرى، بشأن إنشاء كلية للآثار وكلية للسياحة والفنادق لجامعة دمنهور داخل القصر الملكي بقرية أدفينا – محافظة البحيرة. العضوين/ عاطف ناصر، عبد الله أحمد عبدالله، بشأن إنشاء كوبري علوي متفرع من طريق مصر/ إسكندرية الزراعي إلي أول طريق قليوب – شبين القناطر – محافظة القليوبية. العضوين/ عاطف ناصر، عبد الله أحمد عبدالله، بشأن إنشاء كوبري علوي علي طريق مصر/ إسكندرية الزراعي أمام قرية سنديون – مركز قليوب – محافظة القليوبية. العضو/ يونس عبد الرازق، بشأن عمل توسعة لطريق الحامول/ الرياض – محافظة كفر الشيخ. العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن استكمال رصف طريق عزبة عبده زمام مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.