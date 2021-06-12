الزمالك يستأنف تدريباته في الخامسة مساء اليوم استعدادا لمواجهة أسوان

يأتي ذلك عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الجمعة بعد خوض مواجهة وادي دجلة الودية والتي أقيمت يوم الخميس الماضي، وانتهت بخسارة أبناء القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف وحيد.

على جانب آخر كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن صعوبة إقامة فترة إعداد للفريق خلال الفترة التي لن يخوض فيها الفريق مباريات (32 يوما) ابتداء من 5 يوليو وحتى السابع من أغسطس المقبلين، ويستعرض دوت الخليج اهم تعليقات كارتيرون.

وقال المدير الفني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك:” فترة التوقف المقبلة ستشهد التجهيز لباقي مباريات الموسم الحالي، لأن الفريق يخوض مباريات منذ عام تقريبا بلا توقف، وسنسعى للحفاظ على مستوى اللاعبين في فترة التوقف”.

وأضاف أنه سيمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع وبعدها يخوض تدريبات قوية لمدة أسبوعين للحفاظ على مستوى اللاعبين، في حين سيكون الأسبوع الأخير هو الخاص بتجهيز اللاعبين لمباراة الاتحاد السكندري في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وأوضح المدير الفني أنه من الصعب أن يخوض فترة إعداد في فترة قصيرة لأن إعداد الفريق للموسم الجديد سيحتاج وقتا أطول.

ومن جانب آخر أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه يسعى للفوز ببطولتي الدوري والكأس مع الفريق في الموسم الحالي، بعدما سبق وفاز من قبل مع القلعة البيضاء ببطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المحلي.

وقال المدير الفني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك إنه يسعى للفوز في الثلاث مباريات المقبلة في الدوري قبل فترة التوقف الطويلة للفريق من أجل الاستمرار بصدارة جدول الدوري، مشيراً إلى أنه يسعى أيضا للتتويج ببطولة الكأس لأنها مهمة للفريق. وأضاف كارتيرون أن الجماهير البيضاء لديها شغف بالزمالك موضحا أن الاستمرارية في تحقيق الانتصارات بالدوري مهم للغاية من اجل التتويج باللقب. على ماذا يعتمد كارتيرون ؟ وأوضح المدير الفني أنه يعتمد في عمله على برامج تحليل الأداء، ومؤكدا على أن متوسط الأداء الحالي للاعبين أفضل من الجيل الحاصل على الدوري في أخر نسخة للزمالك. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يستأنف تدريباته في الخامسة مساء اليوم استعدادا لمواجهة أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.