صور.. البابا تواضروس يرأس صلوات تدشين كنيسة القديسين بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - يرأس البابا تواضروس الثانى، صلوات تدشين كنيسة القديسين الشهيد مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالإسكندرية، وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس الكنيسة.





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