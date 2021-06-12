صور.. تدشين كنيسة القديسين بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كان قداسة البابا وصل الكنيسة، صباح اليوم وبارك اللوحة التذكارية، التى تؤرخ لتدشين الكنيسة، قبيل بدء صلوات التدشين.

شارك فى صلوات التدشين، وفقا لبيان صحفى، الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلى (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق).

يأتى تدشين الكنيسة فى الذكرى الخمسين لتأسيسها على يد المتنيح القمص بيشوى كامل، حيث أقيم أول قداس بها يوم عيد الرسل عام 1971.