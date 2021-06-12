لقاء الرئيس مع محمد بن سلمان فى شرم الشيخ .. أهم مانشيتات الصحف

جدة - نرمين السيد - فـ تحت عنوان "السيسى يؤكد توافق الرؤى بين مصر والسعودية حول مختلف القضايا"، نقلت صحيفة أخبار اليوم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى أكد خلالها توافق الرؤى بين مصر والمملكة العربية السعودية حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.

وقال الرئيس السيسى، عقب لقاء عقده مع محمد بن سلمان ولى عهد السعودية أمس بشرم الشيخ، إن اللقاء تركز على بحث تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، وأعرب الرئيس، فى تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعى، عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التى تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمى والشعبى.

وأشارت "أخبار اليوم" إلى أن المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضى نشر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى صورة اللقاء بين الرئيس وولى العهد السعودى، ووصفه بأنه لقاء الأشقاء.

أما صحيفة الأهرام فركزت على المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية، الذى تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار "التكامل من أجل النمو"، بشرم الشيخ، وبعنوان "مصر تقود جهود التكامل الاقتصادى بين الدول الإفريقية"، وأوضحت أن مصر أكدت التزامها ببذل مساع حثيثة فى سبيل الوصول للتكامل المنشود بين دول إفريقيا، حيث يعمل الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى على تحقيق الاندماج ودعم السلام فى دول القارة، انطلاقا من شعار لا سلام بدون تنمية ولا تنمية بدون سلام.

ونقلت الصحيفة كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى المنتدى، والتى أكد خلالها أن اقتصادات إفريقيا لاتزال تعتمد على السلع الأولية، ما يجعلها أقل مرونة وصمودا فى مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقلبات الأسعار العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن لدينا فرصا غير محدودة لتوطين عمليات التصنيع، وخلق سلاسل توريد إفريقية، لتصبح قارة إفريقيا مستقبلا مصنع العالم، والتى طالما كانت "سلة غذاء العالم".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على هامش المنتدى وقعت مصر والسودان مذكرة تفاهم لدعم المشروعات المشتركة وإزالة معوقات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتبادل الخبرات والتدريب المشترك، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجنوب السودان لتعزيز الاستثمارات والتبادل الفنى والتدريب.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الرئيس السيسى يتابع بصورة حثيثة تطور العلاقات مع جنوب السودان، ويوجه دوما ببذل كل الجهد لتطويرها، وتلبية مطالب الأشقاء فى جنوب السودان، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

وعلى الصعيد العالمى، وتحت عنوان "100 مليار دولار من مجموعة الـ 7 للدول المتضررة من كورونا"، ذكرت صحيفة المصرى اليوم أن الولايات المتحدة ودولا أخرى فى مجموعة الـ 7 بدأت بحث إعادة تخصيص 100 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، لمساعدة الدول الأشد تضررا من أزمة كوفيد- 19، ومن المقرر أن يطرح الأمر للنقاش عندما يبحث زعماء مجموعة الدول كيفية توجيه التعافى العالمى من الجائحة.

ونقلت الصجيفة تصريحات رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون والذى توقع خلالها أن تتفق مجموعة الـ 7 على التبرع بمليار جرعة من لقاح كوفيد- 19 للدول الأكثر فقرا بهدف تطعيم العالم بأسره بحلول نهاية العام المقبل، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد ساعات من تعهد الرئيس الأمريكى جو بايدن بالتبرع بـ 500 مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر" إذ قال جونسون إن بريطانيا ستقدم ما لا يقل عن 100 مليون جرعة من اللقاحات الفائضة لديها إلى الدول الأفقر حالا.

وفى اليابان، ذكرت صحيفة ماينيتشى اليومية أن الحكومة تفكر فى إنهاء حالة الطوارئ فى العديد من المناطق فى 20 يونيو، مع الإبقاء على حالة شبه طوارئ مخفضة حتى انطلاق أوليمبياد طوكيو فى يوليو المقبل، وانخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى طوكيو خلال حالة الطورائ الشهر الماضى، رغم أن السلطات مازالت قلقة بشان تفشى سلالات أخرى واستنزاف الموارد الطبية.

ورياضيا، ذكرت صحيفة الشروق وتحت عنوان "بتصويت الجماهير.. صلاح أفضل لاعب فى الموسم بالدورى الإنجليزى" أن محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطنى حصل على جائزة أفضل لاعب بالدورى الإنجليزى الممتاز، المُقدمة من شركة بريستول ستريت الراعية لرابطة اللاعبين المحترفين، وذلك إثر حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير.

وأضافت الصحيفة أن رابطة لاعبى كرة القدم المحترفين بإنجلترا نشرت عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة تحمل صورة للفرعون، مُعلقةً عليها "تهانينا لمحمد صلاح بعد اختياره أفضل لاعب بالدورى الإنجليزى موسم 2020 - 2021 بتصويت الجماهير".

وأشارت إلى أن صلاح تنافس للحصول على الجائزة مع عدد من أفضل لاعبى البريميرليج، وهم البرتغالى برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، أولى ويتكنز مهاجم أستون فيلا، وكيفين دى بروين نجم مانشستر سيتى، بالإضافة لباتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد وهارى كين نجم توتنهام هوتسبير وهداف البريميرليج فى الموسم الماضى.

وحصل صلاح على أعلى نسبة تصويت فى استفتاء الشركة الراعية لرابطة المحترفين الذى تم إطلاقه يوم الثلاثاء الماضى، وذلك بعدما خاض الفرعون 37 مباراة مع ليفربول فى الموسم الماضى بالدورى الإنجليزى، أحرز فيها 22 هدفًا وصنع 5 آخرى.

ولم يترشح صلاح لجائزة لاعب العام فى الموسم الحالى بالدورى الإنجليزى بتصويت النقاد، والتى حسمها كيفين دى بروين لاعب وسط مانشستر سيتى لصالحه، لكنه ترشح لجائزة لاعب العام بتصويت الجمهور والتى نجح فى حسمها لصالحه.

وتواجد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى الموسم المقدمة من رابطة الدورى الإنجليزى لكنه خسرها لصالح روبن دياز مدافع مانشستر سيتى، ولكن تم اختيار الفرعون ضمن فريق الموسم بالبريميرليج من رابطة اللاعبين المحترفين ليكون اللاعب الوحيد الذى يتم اختياره من ليفربول فى الموسم الحالى.

وقدم صلاح موسمًا استثنائيًا للغاية مع ليفربول ونجح فى العودة بالريدز من مركزه المتأخر فى ترتيب جدول المسابقة ليحتل المركز الثالث فى ترتيب فرق البريميرليج والتأهل لدورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل.