التعليم العالى: فتح باب الترشح لجائزة ”بيان” للإبداع التعبيري باللغة العربية لعام...

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريراً مقدماً من د.غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول فتح باب الترشح لجائزة "بيان" للإبداع التعبيري باللغة العربية لعام 2021.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجائزة تأتى ضمن مبادرات مركز الإيسيسكو للّغة العربية للناطقين بغيرها، من خلال إلقاء تعبيري ينجزه الطالب عبر مقطع فيديو قصير مخرجا إخراجا فنيا إبداعيا، مستندا إلى نص حرره باللغة العربية الفصيحة (شعر، أو نثر، أو مقال، أو قصة قصيرة).

وذكر التقرير أن الهدف من الجائزة هو تحفيز الإبداع والإنتاج باللغة العربية لدى طلاب اللغة العربية الناطقين بغيرها، وإبراز عالمية اللغة العربية وتحقيق التكامل بين البعدين التعليمي والثقافي، وكذلك تحفيز التنمية الذاتية للمهارات اللغوية من خلال الكتابة الإبداعية والإلقاء التعبيري.

وأوضح التقرير أن الأعمال المرشحة يجب أن تكون فى أحد الموضوعات التالية: التعلم بعد الجائحة، الوقاية خير من العلاج، التنوع الثقافي، التكنولوجيا والمستقبل، ويتم منح الجائزة لثلاثة فائزين من كل فئة من الفئات العمرية المختلفة ( الأطفال، والفتيان والفتيات، والشباب)، حيث يحصل كل فائز من فئة الشباب على ألفي دولار أمريكي، ومن فئة الفتيان والفتيات على ألف وخمسمائة دولار، ومن فئة الأطفال على ألف دولار، فضلاً عن منح الفائزين شهادات تقديرية من الإيسيسكو.

وأضاف التقرير أنه يشترط للحصول على الجائزة: أن يكون المرشح طالبا من جنسية دولة غير عربية، ولا تكون اللغة العربية لغته الأولى، وأن يتم ترشيح العمل عبر المؤسسة التربوية التي يدرس فيها الطالب، وألا ترشح المؤسسة التربوية إلا عملا واحدا فقط، وألا يتجاوز الفيديو الإلقائي 3 دقائق لفئة الأطفال، و4 دقائق لفئة الفتيان والفتيات، و5 دقائق لفئة الشباب، بالإضافة إلى أن يتم إخراج الفيديو إخراجا فنيا إبداعيا و ألا يكون قد نشر أو تم ترشيحه لمسابقة أخرى، وأن يكون الفيديو مصحوبا بالنص الذي حرّره الطالب.

وأشار التقرير إلى أنه على المتقدمين لهذه الجائزة كتابة استمارة الترشيح بشكل كامل، وتحميلها من الرابط التالى:

http://www.icesco.org/.../2019/12/icesco_bayan_2_award.pdf

و إرسال الملفات المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني التالى قبل موعد غايته 30 يوليو 2021

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