مشاركة الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام في اجتماع الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا 2030

شارك أمس ١١ يونيو الجاري السفير مـحمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس لجنة بناء السلام في الاجتماع الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات حول الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا 2030 من أجل الاستثمار في السلام والأمن والتنمية، حيث افتتحت الاجتماع نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة مـحمد بالتأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين هيئات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات الإقليمية من أجل مكافحة الجريمة في أفريقيا وبناء السلام المستدام.

ترأست الاجتماع الدكتورة غادة والي وكيلة السكرتير العام والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وشارك في مناقشات الاجتماع ممثلو كل من تونس والنيجر وكينيا بوصفهم الدول الأفريقية أعضاء مجلس الأمن خلال العام الجاري وكذلك إيطاليا بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، كما استمع الاجتماع لمداخلات من قبل كل من رئيس المجموعة الأفريقية في نيويورك، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة لعمليات السلام.

تناول السفير مـحمد إدريس في كلمته الروابط المتشابكة بين الجريمة المنظمة والنزاعات، مشيراً إلى اتفاق أولويات عمل لجنة بناء السلام وخلاصات الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا 2030، ومؤكداً على حرص مصر خلال رئاستها للجنة بناء السلام على الاستناد لمبدأ الملكية الوطنية والإقليمية من أجل مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز السلام في القارة، وكذلك بناء الشراكات القائمة على تنسيق وتكامل الجهود الأممية والإقليمية، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في القارة الأفريقية.