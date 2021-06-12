مواعيد مباريات اليوم.في يورو 2020 . 3 مواجهات قوية أبرزها بلجيكا ضد روسيا

تقام اليوم السبت 12 - 6 - 2021 عدد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم أغلبها في الأجندة الدولية لاسيما بعد انتهاء الموسم في غالبية الدوريات، وعلى رأس تلك المباريات 3 مباريات قوية في بطولة يورو 2020 والتي انطلقت بالأمس أبرزهم مواجهة بلجيكا وروسيا.

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة ويلز × سويسرا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1 Max الدنمارك × فنلندا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max بلجيكا × روسيا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max مباريات ودية دولية ساحل العاج × غانا- الساعة السابعة مساء المغرب × بوركينا فاسو- الساعة 9 مساء- على قناة Arryadia SD/HD المكسيك × هندوراس- الساعة الواحدة والنصف من صباح الأحد الدوري البرازيلي بالميراس × كورينثيانز- الساعة 12 صباحا سانتوس × جوفينتود- الساعة 12 صباحا

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