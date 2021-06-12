/635495/كأس-العالم-90-ذكرى-الهدف-الأشهر-في-تاريخ-مصر

يحل اليوم الموافق الثاني عشر من يونيو من عام 2020 الذكرى الـ 31 لأحد أهم المباريات في تاريخ الكرة المصرية، حيث يتزامن اليوم مع ذكرى مواجهة منتخب مصر الأول أمام نظيره الهولندي، بمنافسات بطولة كأس العالم 1990 والتي أقيمت منافساتها بإيطاليا، ويستعرض دوت الخليج أبرز ذكريات اليوم .

وأستطاع المنتخب المصري تقديم مواجهة من أفضل مبارياته فنياً وتكتيكياً في مواجهة المنتخب الهولندي المُتوج بلقب أمم أوروبا حينذاك والذي كان يضم بين صفوفه أفضل نجوم الساحة المستديرة في فترة التسعينات من القرن الماضي.

ذكرى تسجيل عبدالغني تعادل مصر أمام هولندا

وترتبط مواجهة مصر وهولندا في كأس العالم 1990 بذكرى شهيرة للمصريين بشكل عام وهي تسجيل مجدي عبدالغني هدف تعادل منتخب مصر في شباك هولندا قبل نهاية اللقاء بـ 7 دقائق من ركلة جزاء تسبب حسام حسن في احتسابها وأشتهر بهذا الهدف مجدي عبدالغني.

في تلك الفترة كان منتخب المصري تحت قيادة فنية للمخضرم محمود الجوهري قبل أن يودع الفراعنة السابق من الدور الأول بعد خسارة في مباراة والتعادل في إثنتين.

قال الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي السابق، أن عبد الرحمن فوزي، هو أول لاعب سجل لمنتخب مصر في كأس العالم، قائلا،” أنا حقاني ومش هقدر أنكر ده، ولكن السوشيال ميديا قالت إني سجلت الهدف الأول وركبت الموجة بعد كده واشتهرت".

عبدالغني: الهدف روج لي كثيرا

وأضاف الكابتن عبدالغني خلال حواره ببرنامج شيخ الحارة والجريئة مع الإعلامية إيناس الدغيدي، المُذاع على قناة القاهرة والناس، أنه إستفاد كثيرا من الهدف الهدف الوحيد الذي سجله لمصر في كأس العالم، منوها إلى ان هذا الهدف روج له كثيرا في حياته.

وأوضح مجدي عبد الغني، أن هناك مبالغة في أرقام عقود لاعبي الجيل الحالي،قائلا: " أسعار اللاعبين مبالغ فيها، وسعر حسين الشحات مبالغ فيه أيضا".