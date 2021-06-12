/635496/محمد-إيهاب-عن-حلم-أولمبياد-طوكيو-خلص-الكلام

كشف محمد إيهاب بطل مصر الأولمبي عن مشواره القادم في الأولمبياد معبرا عن حزنه بشأن عدم إمكانية المشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة والمقرر إنطلاقها في الشهر المقبل وذلك بسبب مشكلة في التحاليل.

وكتب محمد إيهاب عبر الفيس بوك: " نهايه الكلام .. بعد كفاح خمس سنوات ضاعت من امامى الأولمبياد .. ليس بعدم تأهيلى ولا بمشكله فى تحاليلى".

محمد إيهاب حزين بسبب عدم المشاركة في الأولمبياد

وتابع إيهاب :"وإن كان العالم ظالماً فالله العدل كتب لنا أجر السعى وإن لم يكن اليوم فغداً وعده محقق إن شاء الله .. ولا نقول إلا ما يرضى الله قدر الله وما شاء فعل .. اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها".

يذكر أن في عام 2018 تصدر البطل الأولمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب صاحب برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 التصنيف العالمى لعام 2018 للعام الثانى على التوالى.

وأكد إيهاب عبر صفحته على فيس بوك على تصدره للتصنيف بمجموع 352 كجم، متفوقا على بطل أوروبا الألمانى ومجموعته 346 كجم، ومتفوقا على بطل أمريكا الكولمبى ومجموعته 342 كجم، وبعد انتهاء منافسات دورة الألعاب الآسيوية منذ لحظات آخر البطولات الكبرى فى وزن 77 كجم متفوقاً على بطل آسيا اللاعب الكورى الشمالى ومجموعته 348 كجم.

معلومات عن محمد إيهاب

محمد إيهاب من محافظة الفيوم من مواليد 21 نوفمبر عام 1989، حيث إنه حاصل على بكالوريوس تربية رياضية لكن شدة حبه فى اللعبة جعلته ينهى دراسته الجامعية فى 7 سنوات بدلا من 4 نظرا لأنه كان يصب كل اهتمامه فى تدريبات رفع الأثقال.

ولم يتوقف طموح محمد إيهاب عند برونزية البرازيل، لكنه اجتهد بعدها حتى حصل على ذهبية بطولة العالم 2017 بأمريكا ومن بعدها توج بذهبية البحر الأبيض المتوسط 2018 بإسبانيا، حتى نجح فى الحصول على ذهبية بطولة العالم تركمانستان 2018، وسط سعيه على التأهيل الأولمبى وحصد ذهبية طوكيو 2020.