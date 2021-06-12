/635497/محمد-إسماعيل-التنسيقية-هي-طاقة-النور-التى-أضاءت-سماء-السياسة-المصرية

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تعتبر طاقة النور التى أضاءت سماء السياسة المصرية، لافتًا إلى أن تلك التجربة استطاعت جمع التيارات السياسية والفكرية المختلفة، مشيرًا إلى أن شباب التنسيقية يجمعهم «حب الوطن» وحرصهم على الأمن القومى لمصر، وإن اختلفت آراؤهم في القضايا المختلفة، فإنهم يظلون قادرين على العطاء معًا رغم هذه الاختلافات، وهذا ما يعطي ثراء للتجربة.

مرور 3 سنوات على إنشاء تنسيقية شباب الاحزاب وتابع النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب:« التنسيقية هى مفرخة رجال الدولة ومصنع القيادات في جميع المناصب والهيئات المختلفة، والذي يعد جانبًا مهمًا من التجربة، مشيدًا بأنها أضافت للعمل السياسى مفهوم جديد هو تقديم الحلول العملية العلمية القابلة للتنفيذ بدلًا من مفهوم السياسة القديم الذى كان يعتمد فقط على «الخطابات والتصريحات». دوت الخليج يرصد أراء نواب تنسيقية شباب الاحزاب بعد مرور 3 سنوات على انطلاقها وأضاف النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب:« التجربة تُعد هى الإجابة النموذجية لحل سؤال لطالما تحدث فيه الكثيرون وهو تمكين الشباب، لافتًا على أنه بات حقيقة من خلال نماذج التنسيقية في نواب المحافظين ونواب مجلسي الشيوخ والنواب، مثمنًا التنسيقية باعتبارها تجربة فريدة أصبحت حلم لكل الشباب المصرى المؤهل الطموح المحب لوطنه والساعي لنهضته وتنميته حقًا أنها سياسة بمفهوم جديد».

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