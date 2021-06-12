أسعار الذهب اليوم.. انخفاض جديد فى السوق

يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة آخر أسعار الذهب فى السوق المصرى للعمل على إعداد الاحتياطات اللازمة، حيث أنه يتعرض فى الوقت الحالى لتقلبات متغايرة بين الصعود والهبوط، وفقًا لحركة السوق والإقبال على المنتجات، وأيضًا وبشكل أساسي ما يتعلق بالبورصات العالمية. دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن أسعار الذهب فى السوق المصرى، وإليكم التفاصيل:-

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن أسعار الذهب فى السوق المصرى، والذى شهد تراجعًا نسبيًا فى الأسعار خلال الفترة الماضية. أسعار الذهب فى السوق المصرى شهدت أسعار الذهب فى الأيام الأخيرة انخفاض نسبي فى الأسعار حيث أنه فى ختام تداولات الأسبوع، سجل الذهب عيار 21 والذى يعد الأكثر تداولًا إلى 807 جنيه للجرام الواحد. كما أن الأسعار المتداولة للذهب قد شهدت تراجع أيضًا حيث أن قيمة أونصة الذهب قد تراجعًا فى البورصات العالمية إلى مستوى 1876 دولار بتراجع 1.21% وفق ختام جلسات التداول. وجاءت أسعار الذهب كالتال:" أسعارالذهب في مصر عيار 24 سجل 922.25 جنيه عيار 21 سجل 807 جنيها عيار 18 سجل 691.75 جنيه الجنيه الذهب 6456 جنيها أونصة الذهب 1876 دولار وفقًا لما جاء عند المستهلكين الأمريكان فإنه قد ارتفعت بقوة خلال الفترة الماضية، مبررين تلك الزيادة بأنه من المرجح أن تكون عابرة حيث أنه قد انحسرت المخاوف حيال تشديد المجلس الاحتياطي.

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