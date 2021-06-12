/635499/ضربه-بمفتاح-في-رأسة-أمر-ضبط-وإحضار-مشترك-فويس-كيدز لاتهامه-الشروع-في-قتل-زميله

يرصد دوت الخليج في السطور التالية تفاصيل الواقعة

وأوضحت التحقيقات الأولية لرجال مباحث حلوان بالقاهرة برئاسة المقدم محمد السيسي، أن المتهم اعتدى على زميله بمفتاح على رأسة ما أدى لإصابته بكسر في الجمجمة، وبحسب أقوال والدة الضحية في محضر رسمي داخل قسم الشرطة قالت: " يوم الواقعة حصل مشاجرة بين ابنى حسن ومعاذ جارنا، وقال معاذ لابني بعض الكلمات الاستفزازية، وبعدها تطور الأمور إلى قيام معاذ بضرب ابني بالمفتاح على رأسه، ما تسبب في إحداث إصابة بالغة في الجمجمة.

وأضافت والدة الطالب حسن شريف في محضر الشرطة في قسم حلوان بالقاهرة:" أن ابنها دخل في غيبوبة بعد الاعتداء عليه من قبل المتهم، ونُقل إلى المستشفى لإسعافه، وتم حجزه داخل غرفة الرعاية المركزة، وأجريت له جراحة كبيرة عاجلة لنزع المفتاح من رأسه، وتمكن الأطباء في استخراج المفتاح من رأس الضحية، وتم تحريزه من قبل الشرطة لتسليمه إلى النيابة العامة، رفقة التقرير الطبي الخاص الضحية، والذي يوضح حالته الصحية بشكل عام.

تفاصيل القضية

وأكملت والدة الضحية " حسن" في محضر قسم شرطة حلوان، أن المتهم ليس من أصحاب ابنها، لكنه من جيرانها ويعرف نجلها حسن لكن ليس بينهما أي صداقة، وأنها فوجئت يوم الواقعة باعتداء المتهم على ابني بشكل مأساوي كاد أن يفقد حياته بسبب التصرف المتهمور والعنيف من قبل المتهم، حيث أمسك بمفتاح السيارة الخاصة به وضربه في رأسة أمام الناس في الشارع بحلوان .

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغًا من والدة الطالب حسن شريف بإصابة ابنها بكسر في الجمجمة بعد اعتداء جارها الطالب معاذ عيسي مشترك "فويس كيدز" عليه بمفتاح سيارته الخاصة.