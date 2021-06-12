/635500/رئيس-الإسماعيلي-يستجيب-لـ-طلب-إيهاب-جلال-تفاصيل

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي صرف مستحقات اللاعبين عن مباراتي مصر المقاصة وأسوان ضمن منافسات الدوري الممتاز وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة غزل المحلة من أجل فرض الهدوء والإستقرار على الأجواء بين صفوف الدروايش.

وعلم دوت الخليج أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قرر صرف مكأفات اللاعبين عن مواجهتي مصر المقاصة وأسوان بعد غد الأثنين قبل مواجهة غزل المحلة في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

رئيس الإسماعيلي يستجيب لـ طلب إيهاب جلال.. تفاصيل

يأتي هذا بعد طلب من إيهاب جلال المدير الفني للدروايش بصرف مكأفات اللاعبين دون تأخير للحفاظ على الروح المتواجدة بين لاعبي الدروايش خاصة مع المرحلة الصعبة المنتظرة للفريق في ظل رغبة جهاز القلعة الصفراء في عودة الفريق لمكانته الطبيعية بجدول ترتيب الدوري.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في كأس مصر

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من :

حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء الإسماعيلي :

محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

وشهدت قائمة الإسماعيلي عودة اللاعب مروان الصحراوى بعد انتهاء إيقافه بجانب غياب حسين السيد ، وجاءت قائمة الدروايش كالتالي: حارس مرمى : محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

خط الدفاع : محمد هاشم ، باهر المحمدى ، رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ،محمد عمار ، أحمد كاستيلو ،عبد الله جمعة ،مصطفى فارس.

خط الوسط: عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد حسن ، نادر رمضان ، محمد عادل ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى ، محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، أرى بابل.

خط الهجوم :فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب ، بنسون شيلونجو.