الشكاوى الحكومية تنجح فى رد مستحقات مالية لعدد من المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى ما تعاملت معه المنظومة مؤخرًا من شكاوى واستغاثات للمواطنين، موضحًا أنها تضمنت شكوى واردة من المواطن "ع. م" والمقيم بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بشأن عدم قيام إحدى شركات الطيران برد قيمة تذاكر إحدى الرحلات التى قام بحجزها فى وقت سابق، وعَدل عنها خلال الوقت المسموح له بإلغاء الحجز، موضحًا أنه قام بمراجعة الشركة عدة مرات فى هذا الشأن، ولم يتم استرداد المبلغ المالى المستحق.

وبتوجيه الشكوى لوزارة الطيران المدنى، أفادت أنه تم الاتصال بمقدم الشكوى هاتفيًا من قبل شركة الطيران المختصة وإعلامه بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد قيمة التذكرة وطالبته بمراجعة حسابه البنكى للحصول على مستحقاته، وأعرب المواطن عن شكره وتقديره لسرعة الاهتمام والرد على شكواه، مؤكدًا خلال تعليق قام بتسجيله عبر الموقع الإلكترونى للمنظومة نصه: "كل الشكر لمنظومة الشكاوى الحكومية ولوزارة الطيران المدنى، المبلغ وصل حسابى البنكى اليوم".

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى، تلقت المنظومة شكوى من المواطنة "م. أ" المقيمة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، تضررت خلالها من عدم استرداد مبلغ بقيمة 9200 جنيه جراء إلغاء رحلتها المتجهة إلى روسيا بوقتٍ سابق على خلفية القرارات الدولية المتخذة من بعض الدول لوقف استقبال رحلات الطيران والسفر إليها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبة شركة الطيران التى قامت بالحجز من خلالها برد المبلغ.

بتوجيه الشكوى إلى وزارة الطيران المدنى، تبين أنه تم التواصل مع مقدمة الشكوى وإفادتها بأنه تم استرداد قيمة التذكرة، وعليها مراجعة حسابها البنكى، لصرف مستحقاتها.

وفيما يتعلق بإعادة أموال عالقة نتيجة بعض المعاملات البنكية، أوضح الدكتور طارق الرفاعى، أن المنظومة تلقت شكوى من أحد المواطنين المقيمين بحى الهرم بمحافظة الجيزة يتضرر فيها من احتجاز أحد البنوك مبلغ بقيمة 2000 جنيه من راتبه المحوّل على فرع البنك بمنطقة الهرم، موضحًا أنه تواصل مع البنك لاستعادة أمواله دون جدوى، وبتوجيه الشكوى للبنك المركزى المصرى، أفاد بأن العميل قدم نموذج اعتراض على المعاملة الموضحة أعلاه وبمراجعة المستندات بماكينة الصرف الآلى تبين صحة اعتراضه وتم رد المبلغ كاملا لحسابه.

كما سجل أحد المواطنين شكوى من عدم قدرته على سحب معاشه المحوّل لأحد البنوك، نتيجة إلغاء بطاقة الائتمان بسبب حدوث عطل فى ماكينة الصرف الآلى التابعة للبنك نفسه، وهو ما دفعه إلى إنشاء حساب بنكى آخر ببطاقة ائتمان جديدة لصرف المعاش، ولكنه فوجئ بعدم الصرف على مدار شهرين متتاليين، وبالرجوع إلى البنك تبين استمرار ورود التحويلات المالية المتعلقة بالمعاش على الحساب البنكى القديم، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى للعمل على حل هذه الشكوى، أفاد بالتواصل مع البنك محل الشكوى ومتابعة اتخاذ الإجراءات البنكية اللازمة حتى تمكن العميل من صرف المعاش بالكامل، وإزالة أسباب الشكوى.

ولفت الدكتور طارق الرفاعى، إلى ما سجله أحد المواطنين من شكوى يتضرر خلالها من عدم رفع اسمه من قائمة عدم التعامل مع البنوك، على الرغم من سداد إجمالى قيمة النفقة الزوجية المستحق تحصيلها منه من خلال بنك ناصر الاجتماعى، والذى سبق وتعسر فى سدادها، موضحًا أنه تم سداد كامل المبلغ والتصالح مع زوجته فى هذا الشأن، وبالتوجيه إلى بنك ناصر الاجتماعى، أفادت الإدارة المختصة بأنه تم تعديل موقف الشاكى الائتمانى، وإزالة أسباب الشكوى.

وتلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين المقيمين بمحافظة الفيوم، بشأن عدم صرف مستحقاته المالية من إحدى شركات التأمين، موضحًا أنه كان متعاقدا على وثيقة تأمين مقرر انتهاء مدتها فى شهر مارس الماضى، وبالتوجيه إلى وزارة قطاع الأعمال العام، أفادت أنه بالفحص لدى الشركة محل الشكوى تبين أنه تم تسوية حساب الوثيقة بالشاكى واستصدار شيك بالمبلغ المستحق بفرع الشركة بالفيوم، وتم التواصل مع العميل لاستلام الشيك من الفرع.

وفى ذات السياق، سجل مواطن آخر من محافظة الجيزة، شكوى ضد إحدى شركات التأمين، يتضرر خلالها من عدم استلام شيك استحقاق القيمة المالية للوثيقة التأمينية خاصته لانتهاء مدتها فى شهر ابريل الماضى، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات واستلام الشيك، وبالتوجيه إلى وزارة قطاع الأعمال العام، أفادت بتسوية وثيقة الشاكى وارسال الشيك الخاص به إلى فرع الشركة بمحافظة الجيزة وتم التواصل مع العميل والتأكد من تسلمه الشيك وإزالة أسباب الشكوى.

وفيما يتعلق بربط معاش تأمينى وصرف مستحقات مالية نظير عمل، تلقت المنظومة شكوى من المواطنة "س.م" بشأن عدم حصولها على مستحقاتها المالية نظير عملها كصيدلانية بإحدى المستشفيات التابعة لإحدى شركات الطيران، خلال فترة العزل الصحى بدايًة من مارس الماضى، مطالبة بصرف مستحقاتها المالية، وبالتوجيه إلى وزارة الطيران المدنى، تبين أنه تم تحويل مبلغ مالى مقابل ورديات عمل الشاكية خلال شهرى مارس وإبريل بالمستشفى محل الشكوى مستحق الصرف عبر بطاقتها الائتمانية، وتم إزالة أسباب الشكوى.

كما تلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين تضرر بها من تأخر استحقاق معاشه التأمينى، علمًا بأنه تقدم بطلب لمراجعة وصرف جميع مستحقاته التأمينية ببداية العام الحالى 2021، دون جدوى، وبالتوجيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أفادت أنه تم ربط المعاش لمقدم الشكوى، على أن يتم الصرف من أول يوليو القادم من العام الحالى، من خلال أحد أفرع البنوك الواقع بمحيط سكنه.