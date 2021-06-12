جامعة الإسكندرية الرابع محليا والعاشر إفريقيا فى تصنيف ليدن الهولندى

جدة - نرمين السيد - حققت جامعة الإسكندرية، تقدما فى تصنيف ليدن الهولندى CWTS، حيث احتلت المركز 661 عالمياً والعاشرة على مستوى الدول الإفريقية والرابعة محلياً من إجمالى أكثر من 1.200 جامعة كبرى حول العالم جرى تقييمها فى عام 2021 من إجمالى نحو 30 ألف جامعة حول العالم.





من جانبه قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن تصنيف CWTS ليدن استخدم مجموعة متطورة من المؤشرات الببليومترية التى توفر احصائيات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمى والتعاون والنشر المفتوح والتنوع بين الجنسين.

وأشار، إلى إن التقرير اعتمد على الأبحاث المنشورة فى قاعدة بيانات Web of Science التى تنتجها Clarivate Analytics الأمريكية خلال الفترة 2016-2019 والمنشورة فى أعلى 1%، و5%، و10%، و50% من قائمة المجلات العالمية.

وأضاف قنصوة، إن تصنيف ليدن استخدم أيضا مؤشر الاقتباس العلمى الموسع، ومؤشر الاقتباس فى العلوم الاجتماعية، ومؤشر الاستشهاد بالفنون والعلوم الإنسانية، وإن إجمالى الجامعات المصرية التى أدرجت هذا العام فى تصنيف ليدن بلغ 8 جامعات حكومية.

ولفت قنصوة، إلى إن جامعة الإسكندرية نشرت 1975 بحثاً خلال الفترة 2016-2019 مقارنة بنشر 1.832 بحثاً خلال الفترة 2015-2018 بزيادة قدرها 7.2%، منهم 750 بحث فى مجال العلوم الطبية الحيوية والصحية، وعدد 591 فى الهندسة والعلوم الطبيعية، وعدد 323 بحث فى علوم الحياة والأرض، وعدد 159 فى علوم الرياضيات والحاسب الآلى. وأن إجمالى استشهادات الأبحاث المنشورة بلغ 9.199 أستشهاداً.

وأضاف، إن جامعة الإسكندرية لها نشر متميز بالمشاركة مع الجامعات العالمية خلال الفترة 2016 – 2019 بلغ 4.488 بحثاً، كما بلغ عدد الأبحاث المنشورة من قبل عضوات هيئة التدريس 2798 بحثاً بنسبة 31.1% من إجمالى أبحاث جميع أعضاء هيئة التدريس الذكور والإناث.

وأشار قنصوة، إلى أن جامعة الإسكندرية شهدت مؤخراً زيادة فى معدل النشر العلمي، حيث بلغ النشر 2.458 بحث فى عام 2020 بزيادة قدرها 27.5% عن عام 2019، واشتركت الجامعة فى نشر 55.8% من أبحاثها خلال الفترة 2017 – 2020 مع جامعات دولية، كما نشر خلال تلك الفترة 20.6% من أبحاثها فى أعلى 10% من المجلات المحكمة عالمياً.