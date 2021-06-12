وزير الطيران المدنى: إنشاء شركات وقرى بضائع بالتعاون مع دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - وأضاف منار، فى تصريح اليوم السبت خلال منتدى رؤساء هيئات الاستثمار فى إفريقيا، إن مصر تسعى لإنشاء مجال جوى مرن وأكثر أماناً وفاعلية، لجذب الحركة الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أن مصر هى بوابة إفريقيا، سواء لنقل الأفراد أو البضائع، بسبب الصعوبات التى تواجه النقل البرى، لافتا إلى أن جائحة كورونا المستجد أدت لتوقف خطة لفتح نقاط طيران فى أفريقيا.

وأوضح أن هناك العديد من التحديات التى تواجه تعميق التعاون المشترك بين مصر والقارة الإفريقية فى مجال الطيران وزيادة الحركة البينية، نتيجة بعض المعوقات مثل البنية التحتية للمطارات والتكنولوجيا.

وتابع منار: "لدينا شراكات عديدة مع دول أفريقيا، مثل ليبيا و جنوب السودان والسودان، ونسعى لإنشاء كيانات مصرية فى القارة، لتسهيل عملية حركة الأفراد ونقل البضائع، ولدينا نحو 36 نقطة فى قارة إفريقيا".

ويشارك فى المنتدى، الذى يستمر حتى يوم غد الأحد، رؤساء هيئات الاستثمار فى 33 دولة إفريقية، وعدد من المؤسسات الدولية والوزراء والمسؤولين، على رأسهم المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفهد القرقاوى رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، ووامكيلى مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وتناقش جلسات المنتدى عدة موضوعات أبرزها تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى إفريقيا، ودور برامج الإصلاح الاقتصادى فى تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الصمود فى مواجهة التحديات العالمية والحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.

كما يعرض المنتدى أهم إنجازات وتجارب الدول الإفريقية فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وفرص التعاون الإقليمى فى مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، لتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.