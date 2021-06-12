تشهد الأحوال الجوية، استقرار في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بعد يومين من انكسار الموجة شديدة الحرارة المؤقتة التي تعرضت لها البلاد، حيث تظل درجات الحرارة حول معدلها الطبيعى لمثل هذا التوقيت من العام.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ان الطقس غداً، معتدل على السواحل الشمالية نهارا، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
ويبقى الطقس غداً، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس غداً، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دون وجود أي فرص لسقوط الأمطار على أي مناطق بالجمهورية.
وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال أحوال الطقس غداً، على القاهرة الكبرى والوجه 35 للعظمى والصغرى 21، السواحل الشمالية 38 للعظمى و19 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و 26 للصغرى، شمال الصعيد 41 للعظمى و24 للصغرى، جنوب الصعيد 43 للعظمى و26 للصغرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الغد.. شديد الحرارة يصاحبه نشاط للرياح بعدة مناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.