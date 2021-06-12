وزير التنمية المحلية يزور اليوم محافظة بنى سويف لتفقد مشروعات برنامج تطوير...

في إطار زياراته الميدانية للمحافظات لمتابعة المشروعات الجارية في كافة المجالات والقطاعات الحيوية التي تهم المواطنين ضمن خطة عمل الوزارة .

يقوم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم بزيارة محافظة بنى سويف ، حيث سيقوم الوزير يرافقه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة .

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية ، تفقد بعض مشروعات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظة ، حيث سيتم تفقد الموقف التنفيذي الجارى في المدفن الصحى بقرية سنور التابعة لمركز بنى سويف ، حيث يقام المدفن على مساحة 20 فدان بتكلفة حوالى 21 مليون جنيه وتنفذه الهيئة العربية للتصنيع ، كما سيتم تفقد المحطة الوسيطة بقرية بنى خليفة المقامة على مساحة 2275 متر بتكلفة 17 مليون جنيه ويعقب ذلك تفقد اللواء محمود شعراوى والدكتور محمد هانى مشروع تبطين الترع بقرية أبوصير .

كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدداً من مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تتضمن مجمع الخدمات بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر ، يعقبها تفقد مشروع الصرف الصحى بقرية بنى خليفة وتفقد مجمع المدارس بقرية الرياض بمركز ناصر والذى يتضمن إنشاء 3 مدارس ومجمع ورش .

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمستجدات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات ، والعمل على سرعة إزالة أي معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ للمساهمة في تغير شكل الريف المصرى خلال المدة المحددة للبرنامج والمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين .

وأكد اللواء محمود شعراوى حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجرى تنفيذها حالياً في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماماً ضمن الخطة التي تشرف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع .

جدير بالذكر أن هذه زيارة وزير التنمية المحلية إلى محافظة بنى سويف تعد الثانية له خلال شهر يونيو الجارى حيث قام اللواء محمود شعراوى بزيارة مطلع الشهر إلي محافظة القليوبية لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين من بينها تطوير الريف المصرى وشغلك جنب قريتك .