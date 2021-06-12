الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء أركان حرب متقاعد أحمد سلطان

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد على حسن منصور؛ لتشييع جنازة اللواء أركان حرب متقاعد أحمد أمام أحمد سلطان وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته مواساته.

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