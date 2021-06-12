خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل.. تعرف عليها

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل جنوبا من اليوم السبت 12 يونيو 2021 إلى الخميس 17 يونيو 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية: - يوم السبت 12 يونيو : نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد فرص أمطار على السواحل الغربية على فترات متقطعة. - يوم الأحد 13 يونيو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد - يوم الإثنين 14 يونيو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد - يوم الثلاثاء 15 يونيو: نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد - يوم الأربعاء 16 يونيو: نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد - يوم الخميس 17 يونيو : نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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