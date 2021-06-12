/635501/غادة-علي-بعد-3-سنوات-من-العطاء-التنسيقية-شاهد-عيان-على-التمكين-السياسي-فى-مصر

قالت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين:« يمضى اليوم 3 سنوات على تأسيس التنسيقية، لافتة إلى أن أعضاء التنسيقية عملوا كخلية نحل لا تهدأ على مدار 3 سنوات لاصلاح الفراغ السياسي، الذى أستمر ثلاثون عاماً، من خلال التمهيد لسياسة بمفهوم جديد على مدار الثلاثون عاماً القادمة، مؤكدة على أن أعضاء التنسيقية يعملون بتجرد وصدق وإخلاص ليكونوا ثمرة التمكين وقدوة للأجيال القادمة.

دوت الخليج، ترصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن تصريحات النائبة غادة على، عن مرور 3 سنوات لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإليكم التفاصيل:-

مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الاحزاب

ولفتت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب، إلى أن تجربتها فى تنسيقية شباب الاحزاب، كأستاذة جامعية تحمل ماتيسر من خبرات في العمل العام داخل المجتمع الجامعي بشكل خاص ومحملة بأحلام الشباب وطموحاتهم وآمالهم بشكل عام، مثمنة ما حدث من تمكين للشباب على أرض الواقع في ظل قيادة سياسية تؤمن بمجموعة شبابية من مختلف الاتجاهات والأيدولوجيات، لافتة إلى أنه تم تأهيلهم على أعلى مستوى لإشراكهم في واقع الحياة السياسية على الأرض وسط الشعب قبل أن يتم دمجهم في العديد من المواقع التنفيذية والتشريعية.

وأكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب، تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على أن التنسيقية طرقت لأول مرة منذ ٣٠ عاماً باب الجامعات المصرية وكسرت الفجوة السياسية بين الحاضر والماضي ليلتقى شباب التنسيقية مع شباب الجامعات في مشهد مهيب بالساحات الجامعية، لتشجيعهم على المشاركة في التعديلات الدستورية وحق البلد عليهم في تقرير مصيرها.

كما ثمنت عضو مجلس النواب، غادة على، الحوار المجتمعي التي أجرته التنسيقية مع كافة الاحزاب والتيارات السياسية ليقدموا الى مجلس النواب تقرير علمي وموثق بالأدلة والاسانيد العلمية والاحصائية عن الرأي العام السياسي في التعديلات الدستورية ، مشيرة إلى أن أعضاء التنسيقية قدموا العديد من مشروعات القوانين الهامة لمجلس النواب حتى قبل التحاقهم به.

وتابعت النائبة غادة علي ، عضو مجلس النواب، أن التنسيقية قدمت العديد من المبادرات المجتمعية والاقتصادية في مجال الصحة والدواء والتضامن الاجتماعي مع الوزارات المعنية في ظل أزمة كورونا تخفيفا عن المواطن،فضلا عن الدور المؤثر الذي قدمه نواب التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الأول، بعد ان خاضوا الحملات الانتخابية باحترافية، لافتة إلى أنه أصبح مشاهداً وملحوظاً على مستوى العالم أجمع .

واردفت النائبة غادة علي ، عضو مجلس النواب، أن شباب التنسيقية "اختارو الوطن" بكل تجرد، إضافة إلى الوقوف ضد أمواج الفساد في الفترات الصعبة، وتحملهم المسؤولية الوطنية، مؤكدة أن أعضاء التنسيقية لم يقفوا على حواف الطريق يشاهدوا الأحداث لمجرد الانتقاد والتعليق دون مشاركة، مشيرة إلى أن ربان السفينة كان يصارع الأمواج العاتية ويخوض التحديات المخيفة بشجاعة وبسالة، فما كان منا إلا الإبحار معه في السفينة الأصيلة التى لم ولن تنكسر رايتها بإذن الله، مشيدة بوصول السفينة إلى بر الأمان، من خلال التعلم والتشريع والتأسيس للأجيال القادم، فضلا عن التمهيد لحضارة جديدة كالتى تركها لنا ألاجداد منذ آلاف السنوات، نترك لهم جمهورية جديدة قائمة على الوعي والتكنولوجيا والمعرفة والأسس العقلانية.

واستكملت النائبة غادة على ، عضو مجلس النواب ، أن التنسيقية حالة فريدة لم تتمكن دولة في العالم من قبل من جمع مختلف التيارات والاتجاهات ووجهات النظر بين شعبها تحت مظلة واحدة بهذا الشكل، مؤكدة أن ماحدث في مصر طفرة بل معجزة لا تتكرر، مشددة على أن التاريخ سيقف طويلا عند 12 يونيو من كل عام للأحتفال بتأسيس أعظم كيان سياسي فى تاريخ البشرية الحديث.

ودعت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، العالم أجمع الى النظر للتجربة بعين التعلم والاعتبار، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جمعت الاختلاف دون خلاف، أسست لحرية الرأى وقبول الأخر مع التجرد والإنجاز في العمل.