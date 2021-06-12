«لمدة 30 يومًا».. غلق جزئى بميدان الحرية لتنفيذ أعمال مد خط مياه الشرب

/635504/لمدة-30-يوما-غلق-جزئى-بميدان-الحرية-لتنفيذ-أعمال-مد-خط-مياه-الشرب

أعلنت الإدارة العامة للمرور الجيزة، اليوم السبت 12 يونيو 2021، عن غلق جزئي ميدان الحرية بجهاز المدينة؛ لتنفيذ أعمال مد خط مياه الشرب قطر 1500مم الخارج من محطة 6 أكتوبر الجديدة "الربع الثاني" حتى محطة رفع الخزان الأوسط لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي ومدينة أحمد زويل بنطاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

محافظة الجيزة: الأعمال تستلزم غلق جزئي لميدان الحرية

من جانبه قالت محافظة الجيزة، إن الأعمال تستلزم غلق جزئي في ميدان الحرية وتقاطعه مع طريق "أحمد زويل| بالتناوب لمدة 30 يومًا بدأت من صباح اليوم حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

وأكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، علي مسؤولي الإدارة العامة للمرور بالجيزة، بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر والشركة المنفذة للأعمال باتخاذ ما يلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، لافتًا إلى وضع الإدارة العامة لمرور الجيزة اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

محافظ الجيزة يطالب المواطنين باتباع تعليمات اللوحات الإرشادية

وطالب محافظ الجيزة، أحمد راشد المواطنين من المارة وقائدي السيارات اتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات

فيما بدأت محافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال صيانه وإصلاح الفواصل العرضية التالفة الخاصة بكوبري العبور في الاتجاهين "جهينة سابقًا" الواقع بدائرة مدينة 6 أكتوبر تفاديًا لأي تكدس مروري أو حوادث سير يتسبب فيها تلف هذه الفواصل العرضية.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الشركة المنفذة للأعمال، أجرت غلق جزئي لكوبري العبور "جهينه سابقا" والعكس بالتناوب لمده 15 يوم ابتداء من صباح اليوم حتى الساعة السادسة صباح الأحد الموافق 27 يونيو، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعه دون تعطيل حركة المرور.