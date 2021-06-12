«عبر الموقع الإلكتروني».. تعرف على عقوبة إدخال بيانات خاطئة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

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تسعى وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، إلى تقديم خدمات إلكترونية لمساعدة المواطنين فى الحصول على الخدمات بسهولة ويسر دون تكبد عناء الزحام، لذا يسير نظام العمل بشكل طبيعي يوميًا من خلال منظومة إلكترونية حديثة، حيث لا تدخر الإدارة الخدمية في وزارة الداخلية جهدًا في تذليل العقابات أمام المواطنين، وذلك من خلال ميكنة أغلب الخدمات للقضاء على الروتين وتوفير الوقت والجهد على الجميع.

يرصد دوت الخليج في السطور التالية عقوبة إدخال البيانات الموقع الألكتروني

ويتساءل عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن عقوبة إدخال بيات غير صحيحة على موقع وزارة الداخلية، وبدروها نقل " دوت الخليج" التساؤل إلى الخبير القانوني هيثم السيد أحمد، والذي أوضح أن العقوبة تُحدد حسب أهمية الموقع، فإذا كان يقدم خدمات دون رسوم أو معلومات عامة فإن تسجيل البيانات الخاطئة عليه غير مؤثم، مثل التواصل الإجتماعي فيسبوك وغيرها .

الخدمات الإلكترونية

أما في حالة تسجيل البيات على موقع حكومي رسمي مثل الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، "ستخراج بطاقة الرقم القومي و شهادات الميلاد و جواز سفر"، وغيرها من خدمات أخرى، فإن تقديم بيانات خاطئة تقع تحت طائلة القانون، وبحسب الخبير القانوني، فإن التهمة هنا تتمثل في تزوير أوراق حكومية رسمية.

كما ينطبق ذلك على تسجيل البيانات الخاطئة في موقع "وزارة الصحة والسكان"، ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنوات ".

وأكمل الخبير القانوني هيثم السيد أحمد في تصريحات خاصة لـ" دوت الخليج" ، "ننادي بتعديل تشريعي بالنص على المحررات الإلكترونية ، حتى نواكب التطوارات الإلكترونية الحديثة ليسهل على المواطنين في الداخل والخارج في التعامل، لأن مصر لم تعترف حتى الآن بالتوقيع الإلكتروني على المحررات، وبتفعيل هذا التشريع سيكون هناك بصمة إلترونية وتوقيع إلكتروني، وبالتالي فإن العقوبة ستكون محددة لمن يقدم بيانات خاصة بدلًا من معاقبته بتهمة التزوير في أوارق حكومية".