/635506/كنت-عايز-أربيه-اعترافات-المتهم-بقتل-ابنه-في-الغربية

جريمة بشعة شاهدها مركز قطور في محافظة الغربية، حيث تعدى أب على ابنه صاحب الـ 13 عامًا حتى الموت، متأثرًا بإصابات متعددة في جسده وبعد نقله إلى المستشفى على يد الجيران علم الأطباء أن والد الطفل هو من فعل به ذلك، وعلى الفور أخطرت إدارة المستشفى الشرطة، بمقتل طفل على يد والده وجثته موجودة داخل المشرحة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن مقتل طفل يبلغ 13 عام على يد والده، مبررًا ذلك بأنه كان يحاول تربيته.

التحريات تكشف تفاصيل القضية

والتحريات الأولية، تم الكشف على مقتل الطفل على يد والده، وأن الطفل يبلغ من العمر 13 سنة ، وأن به آثار لكدمات وسحجات في جسده ووجه، الأمر الذي أشار إلى وجود شبهة جنائية، وأن الأب هو من قام بفعل ذلك.

بعد عمل التحريات اللازمة، وبتقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث بمدير أمن الغربية في القبض على الأب الجاني، وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة قطور، وهناك تم مناقشته، ومواجهته بما توصلت إليه التحريات، لينهار الأب ويعترف على نفسه، بأنه كان يعتدي على طفله بالضرب بغرض تأديبه، ولم يكن يقصد قتله.

كما أوضح الأب لضباط المباحث، إنه فعل ذلك لأن الطفل كان قد سرق مبلغًا ماليًا من عمه، الأمر الذي دفع الأب إلى التعدي عليه بالضرب، إلا أنه فقد الوعي أثناء ضربه له، واتضح له بعد ذلك أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته الناتجة عن الاعتداء عليه بالضرب.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي للمجني عليه، من أجل بيان السبب الحقيقي للوفاة، كما قررت باستكمال التحريات حول الواقعة.