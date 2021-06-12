/635507/تقارير-إنجليزية-تفجر-مفاجأة-عن-مصير-محمد-صلاح-مع-ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، مصير نجمنا المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، من البقاء مع الريدز، أو الرحيل عن قلعة الأنفيلد، خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالي .

وبحسب موقع "ليفربول إيكو" فإن هناك مشاورات مبدئية تمت بين محمد صلاح وإدارة ليفربول حول مصير اللاعب، لكن الفرعون المصري أبدى تمسكه بالاستمرار مع الفريق، وعدم وجود نية ــ حتى الآن ــ للرحيل عن صفوف الشياطين الحمر .

عرض جديد

وأكد التقرير الصادر اليوم السبت، أن إدارة ليفربول تجهز لتقديم عرض جديد لمحمد صلاح، من أجل تمديد تعاقده مع الريدز، والحفاظ على الدولي المصري داخل الآنفيلد لثلاث سنوات مقبلة، من أجل قطع الطريق على أي مفاوضات من جانب أي من الأندية الكبرى، وعلى رأسها باريس سان جيرمان وريال مدريد .

وزعمت العديد من التقارير الصحفية أن محمد صلاح مرتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، في حالة رحيل كيليان مبابي لريال مدريد، خاصة بعد أن ألمح صلاح في أكثر من حوار صحفي، خلال الأشهر الماضية، إلى أنه منفتح على خوض تجربة جديدة خارج إنجلترا

الجدير بالذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي رسميا في صيف 2023 .

يذكر أن محمد صلاح توج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز باختيار الجمهور، والتي تمنح من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.