الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بهيئة الدواء

جدة - نرمين السيد - صدر القرار بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وعلى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وعلى القانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء هيئة الدواء المصرية للشراء الموحد والإمداد والتمويل الطبى، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

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