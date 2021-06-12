إنفوجراف- أبومنونة البطل الحقيقى لفيلم الممر

جدة - نرمين السيد - توفى، أول أمس الخميس، حسن عودة صلاح أبومنونة، البطل الحقيقى لفيلم الممر، وأحد رموز قبيلة السواركة في محافظة شمال سيناء عودة، عن عمر ناهز الـ80 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن أبومنونة، البطل الحقيقى لفيلم الممر:- يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت تدهور الحالة الصحية لـ أبومنونة، إثر إصابته بجلطة وكان ثقيل الحركة وقليل الكلام، لكنه فى آخر ساعاته قبل رحيله نطق موجها حديثه لأبنائه موصيًا إياهم بالمحافظة على الوطن وأن يبقوا على العهد والوفاء للقوات المسلحة فهى الدرع لهذا البلد.

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