فيديو.. مطار القاهرة ضمن القائمة الدولية للسفر الصحى الأمن

جدة - نرمين السيد - عززت المطارات المصرية من مواقعها ضمن المطارات الدولية المعتمدة للسفر الصحى الآمن بالمجلس الدولى للمطارات، ما يعد اعترافًا دوليًا بفاعلية التدابير والإجراءات الاحترازية التى تطبقها المطارات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومدى الالتزام بتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة، الأمر الذى يبعث برسالة طمأنة لجميع المسافرين على مستوى العالم وأطقم وممثلى شركات الطيران بأن مطار القاهرة والمطارات المصرية آمنة صحيًا وجاهزة لاستقبال الحركة الجوية بما يتوافق مع المعايير الدولية.





وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديو أوضح من خلاله انضمام مطار القاهرة الدولى للقائمة الدولية للسفر الصحى الآمن.

واستعرض الفيديو، أبرز ما تم من جهود فى هذا الملف، موضحًا تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة بمطار القاهرة الدولى منذ استئناف الرحلات سواء الداخلية أو الدولية، مع الحرص الشديد على سلامة المسافرين.

وأضاف الفيديو أنه يتم تعقيم وتطهير الطائرات من الداخل والخارج، بالإضافة إلى وضع ملصقات وتخصيص عاملين لضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الركاب فى جميع صالات السفر والوصول والبوابات والمصاعد وأماكن الانتظار بالمطار، كما تم تفعيل منظومة الكاميرات الحرارية.

وأشار الفيديو أيضًا إلى الإجراءات التى يتبعها القائمون على الحجر الصحى فى المطار للتعامل مع الوافدين إلى الأراضى المصرية، ويتم التأكد من تعقيم الطائرة فى البلد القادمة منها، فضلًا عن تلقى قائمة بأسماء الركاب والقادمين من الدول التى بها تحور للفيروس، بالإضافة إلى عمل المسحات والتحاليل للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، ويتم إعادة الركاب الأجانب المصابين على نفس الطائرة، بينما يتم تحويل أى راكب مصرى إلى مستشفى حميات العباسية إذا كانت نتيجة التحاليل إيجابية.

ورصد الفيديو آراء عدد من الركاب، والذين أشادوا بالإجراءات المتبعة داخل المطار ومدى التعاون والالتزام بتطبيقها، وسرعة وسهولة إنجاز الإجراءات.