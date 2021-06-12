العدل تلغى الضبطية القضائية لـ17 عاملا بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

جدة - نرمين السيد - كما نشرت الجريدة، قرار بإلغاء الضبطية القضائية الممنوحة لفادى محمد على يوسف المنياوى بالقرار رقم 4.102 لسنة 2007، والمهندس مصطفى حسن البنا السيد الممنوحة له بالقرار رقم 13.669 لسنة 2010، وتخويل 11 عاملا بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صفة مأمورى الضبط القضائى.

وقرار آخر بتخويل 19 عامل بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.