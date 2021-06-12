البابا تواضروس يترأس أول قداس بكنيسة القديسين فى الإسكندرية بعد تدشينها

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وثلاثة من أحبار الكنيسة القداس الإلهى الأول فى كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء، بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية التابعة لكنائس قطاع المنتزه، عقب تدشينها، الذى تم اليوم فى الذكرى الخمسين لتأسيسها على يد القمص بيشوى عام 1971.





شارك فى صلوات القداس، الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا بافلى "قطاع المنتزه"، والأنبا إيلاريون "قطاع غرب"، والأنبا هرمينا "قطاع شرق". ودشنت قبل القداس ثلاثة مذابح، اثنان فى الكنيسة الرئيسية وواحد فى كنيسة الطابق السفلى، بالإضافة إلى أيقونات الشرقية وحامل الأيقونات.

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