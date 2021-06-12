وزير الطيران المدني يشارك في المنتدي الاول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية بشرم...

خلال مشاركته فى المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية الذى يقام تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي ، أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن القارة الافريقية تتمتع بمقومات طبيعية متميزة وعديدة توفر ركائز أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتنويع مجالات الإستثمار إلا أن هناك معوقات و تحديات كثيرة تواجه القارة على مستوى صناعة النقل الجوي ومن الضرورى السعى نحو التغلب على تلك المعوقات من خلال وضع خطة عمل تحقق الإرتقاء بمستوى صناعة النقل الجوى بالقارة السمراء وتعمق التعاون المشترك بين دول القارة من أجل تحفيز الاستثمار فى مجال الطيران المدنى واطلاق المبادرات المشتركة لتشجيع الحركة الجوية البينية وتيسير اجراءات الدخول والخروج .

وكذلك الإهتمام بتحديث البنية التحتية للمطارات وتطوير نظم الملاحة الجوية والمراقبة الجوية والعمل على تحديد شبكة مسارات للحركة الجوية أكثر مرونة وكفاءة ، تسمح بتخفيض المسافة والوقت لرحلات الطيران . و البحث فى قضايا الطيران المدنى المختلفة والأنظمة الرقمية التى تساهم فى توفير الجهد والمال .

مؤكداً على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تداعيات التغيرات المتلاحقة علي الساحة الدولية والإقليمية ومسايرة المبادرات الصادرة عن الأيكاو والأياتا فيما يتعلق بميكنة عمليات التشغيل والإجراءات واعطاء الأولوية للملفات المتعلقة بتحقيق السلامة والأمن والحفاظ على البيئة

كما أشار الوزير إلى أهمية الارتقاء بالعنصر البشري وتأهيل العمالة المدربة بجميع قطاعات الطيران المدني عن طريق تنميط وتدقيق عمليات الاختيار وتكثيف التدريب وإعطاء الفرص للعناصر الواعدة للإبداع و إعداد الشباب إعداداً جيداً يؤهلهم لقيادة قطاع الطيران المدني في المستقبل .

وفى السياق نفسه صرح وزير الطيران أن وزارة الطيران المدنى قامت بعقد شراكات استيراتيجية مع بعض الدول الافريقية والتى تضمنت توقيع مذكرات تفاهم لتسهيل حركة الإنتقال بين الدول الإفريقية والربط بينها وبين دول أوروبا والشرق الاوسط و امريكا اللاتينية .

كما تم توقيع عدداً من الإتفاقيات الثنائية مع بعض الدول الافريقية الشقيقه ( السودان – جنوب السودان – ليبيا – غانا ) فى مجالات وأنشطة النقل الجوى المختلفة ومنها نقل الركاب والبضائع والصيانة والتدريب .

وفيما يخص الشحن الجوى أفاد وزير الطيران أن الشحن يشهد نمواً هائلاً خلال هذه الفترة مؤكداً على ضرورة الاستفادة من هذا النمو

مضيفاً أن القارة الافريقية من أعلى المناطق نمواً في حركة البضائع، كما شهدت مرحلة COVID 19 نمواً هائلاً في حركة الشحن الجوى ولابد أن تسعى دول القارة إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة لهذا النمو من إنشاء وتطوير للمطارات وتنمية ومضاعفة قدرات الشحن وتطبيق نظم الشحن الإلكتروني E-FRIEGHT

و زيادة أسطول شركات الطيران الوطنية والخاصة من طائرات الشحن الجوى لإستيعاب الزيادة فى حركة الشحن البينى والتبادل التجارى بين الدول الافريقية .

بالإضافة إلى استغلال الفراغات بطائرات نقل الركاب لزيادة حجم شحنات البضائع المنقولة بين الدول بالقارة السمراء.

وكذا التخطيط لإقامة عدد من قرى البضائع بالمطارات الافريقية الكبرى على أحدث النماذج العالمية لزيادة الاستثمار فى مجال الشحن الجوى وزيادة حصة القارة الافريقية فى التجارة العالمية .

و منح تخفيضات وتيسيرات لعملية نقل البضائع بين الدول الافريقية مما يساهم فى زيادة حجم الاستثمار والمشاركة فى التنمية وتنوع الموارد الاقتصادية بالقارة .

وعن جهود وزارة الطيران المدنى فى مجال الشحن الجوى خلال فترة COVID-19 صرح منار أن شركة مصر للطيران للشحن الجوى كان لها دوراً هاماً فى نقل البضائع من مصر الى مختلف دول العالم حيث سيرت مصر للطيران رحلات بضائع وفقا لجداول تشغيل منتظمة وغير منتظمة الى ما يقرب من 15 مطار فى القارة الإفريقية ويتم الربط بينهما وبين امريكا الشمالية واوروبا واسيا والشرق الاوسط حيث يتم نقل البضائع على طائرات الشحن وطائرات الركاب أيضا .

جدير الذكر أن المنتدى يعقد تحت شعار "التكامل من أجل النمو"، ويهدف إلى التنسيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الأفريقية لتهيئة دول القارة كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتعزيز التنافس الاقتصادات ، مما يؤدي إلى زيادة التدفق للاستثمارات غير الأفريقية، والاستثمارات البينية بين دول القارة.ويشارك بالمنتدى وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والكيانات الاقتصادية وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.