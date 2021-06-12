مطار القاهرة الدولي ضمن القائمة الدولية للسفر الصحي الآمن

عززت المطارات المصرية من مواقعها ضمن المطارات الدولية المعتمدة للسفر الصحي الآمن بالمجلس الدولي للمطارات، ما يعد اعترافاً دولياً بفاعلية التدابير والإجراءات الاحترازية التي تطبقها المطارات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومدى الالتزام بتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة، الأمر الذي يبعث برسالة طمأنة لجميع المسافرين على مستوى العالم وأطقم وممثلي شركات الطيران بأن مطار القاهرة والمطارات المصرية آمنة صحياً وجاهزة لاستقبال الحركة الجوية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو أوضح من خلاله انضمام مطار القاهرة الدولي للقائمة الدولية للسفر الصحي الآمن.

واستعرض الفيديو أبرز ما تم من جهود في هذا الملف، موضحاً تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة بمطار القاهرة الدولي منذ استئناف الرحلات سواء الداخلية أو الدولية، مع الحرص الشديد على سلامة المسافرين.

وأضاف الفيديو أنه يتم تعقيم وتطهير الطائرات من الداخل والخارج، بالإضافة إلى وضع ملصقات وتخصيص عاملين لضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الركاب في جميع صالات السفر والوصول والبوابات والمصاعد وأماكن الانتظار بالمطار، كما تم تفعيل منظومة الكاميرات الحرارية.

وأشار الفيديو أيضاً إلى الإجراءات التي يتبعها القائمون على الحجر الصحي في المطار للتعامل مع الوافدين إلى الأراضي المصرية حيث يتم التأكد من تعقيم الطائرة في البلد القادمة منها، فضلًا عن تلقي قائمة بأسماء الركاب والقادمين من الدول التي بها تحور للفيروس، بالإضافة إلى عمل المسحات والتحاليل للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس حيث يتم إعادة الركاب الأجانب المصابين على نفس الطائرة، بينما يتم تحويل أي راكب مصري إلى مستشفى حميات العباسية إذا كانت نتيجة التحاليل إيجابية.

هذا وقد رصد الفيديو آراء عدد من الركاب، والذين أشادوا بالإجراءات المتبعة داخل المطار ومدى التعاون والالتزام بتطبيقها، وسرعة وسهولة إنجاز الإجراءات.