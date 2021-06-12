/635510/راح-في-الرجلين-القصة-الكاملة-لإستبعاد-المظلوم-محمد-إيهاب-من-أوليمبياد-طوكيو

صدمة جديدة استيقظ عليها الوسط الرياضي في مصر، صباح اليوم السبت، بعد أن أعلن البطل الأوليمبي محمد إيهاب، صاحب برونزيو أوليمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، تأكد عدم مشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، والمقرر أن تنطلق في شهر يوليو المقبل، ما يعني فقدان مصر لأحد أهم اللعبات التي اشتهرت بتحقيق ميداليات متنوعة في الأوليمبياد .

تأكيد محمد إيهاب جاء بناء على القرار النهائي للمحكمة الرياضية الدولية، والتي رفضت التظلم الذي تقدمت به اللجنة الأوليمبية المصرية واتحاد رفع الأثقال، على قرار الاتحاد الدولي للعبة، بسبب تعاطي عدد من لاعبي الفراعنة للمنشطات، وتكرار حدوث الواقعة في أكثر من بطولة دولية، مما جعله يقرر إيقاف اللعبة نهائيا في مصر لمدة عامين .

دوت الخليج ينشر تفاصيل الواقعة وكواليس حرمان لاعبي الأثقال المصريين من المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020 .

تفاصيل القصة

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أصدر قرارا في عام 2016 بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين، وبسبب الإيقاف لم يشارك منتخب مصر في بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2017.

وثبت مرة أخرى تعاطي بعض الرباعين المصريين للمنشطات خلال دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في عام 2019 بالمغرب وكان من بينهم سارة سمير الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو ، لكن محمد إيهاب تضرر من القرار بالرغم من عدم ثبوت تعاطيه المنشطات .

وتقدمت اللجنة الأولمبية المصرية بطعن لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد القرار بسبب أن واقعة تعاطي الناشئين للمنشطات كانت عام 2016 وإذا تم تنفيذ القرار على الاتحاد المصري وقتها لكان انتهى الإيقاف في الوقت الحالي ومن ثم يحق لمنتخب رفع الأثقال المصري المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وهو ما لن يحدث.

المحزن في الأمر أن محمد إيهاب خرجت عينة تحليله للمنشطات سلبية، علاوة على أنه يتصدر التصنيف العالمي للعبة بمجموع 352 كجم، متفوقا على بطل أوروبا الألمانى ومجموعته 346 كجم، ومتفوقا على بطل أمريكا الكولمبى ومجموعته 342 كجم، وكذلك متفوقاً على بطل آسيا اللاعب الكورى الشمالى ومجموعته 348 كجم، الشيء الذي يزيد مرارة قرار حرمانه من المشاركة، خاصة وأنه كان أبرز المرشحين للفوز بميدالية لمصر في البطولة الأوليمبية .

معلومات عن محمد إيهاب

محمد إيهاب من محافظة الفيوم من مواليد 21 نوفمبر عام 1989، حيث إنه حاصل على بكالوريوس تربية رياضية لكن شدة حبه فى اللعبة جعلته ينهى دراسته الجامعية فى 7 سنوات بدلا من 4 نظرا لأنه كان يصب كل اهتمامه فى تدريبات رفع الأثقال.

ولم يتوقف طموح محمد إيهاب عند برونزية البرازيل، لكنه اجتهد بعدها حتى حصل على ذهبية بطولة العالم 2017 بأمريكا ومن بعدها توج بذهبية البحر الأبيض المتوسط 2018 بإسبانيا، حتى نجح فى الحصول على ذهبية بطولة العالم تركمانستان 2018، وسط سعيه على التأهيل الأولمبى وحصد ذهبية طوكيو 2020.

كان محمد إيهاب قد كتب على صفحته الرسمية اليوم السبت: " نهايه الكلام .. بعد كفاح خمس سنوات ضاعت من امامى الأولمبياد .. ليس بعدم تأهيلى ولا بمشكله فى تحاليلى".

وتابع إيهاب :"وإن كان العالم ظالماً فالله العدل كتب لنا أجر السعى وإن لم يكن اليوم فغداً وعده محقق إن شاء الله .. ولا نقول إلا ما يرضى الله قدر الله وما شاء فعل .. اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها".