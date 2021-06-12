/635514/السعودية-تمنع-أداء-مناسك-الحج-لغير-المقيمين-خارج-المملكة

قررت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له.

دوت الخليج، ترصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن قرار وزارة الحج والعمرة السعودية بقصر إتاحة التسجيل للراغبين فى أداء مناسك الحج على المواطنين المقيمين داخل المملكة.

وزارة الحج السعودية تشدد على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين فى أداء الحج خالية من الأمراض

وشددت الوزارة - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وزارة الحج السعودية تؤكد على حرص الحكومة سلامة الحجاج

وأكدت الوزارة حرص الحكومة السعودية على سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم، ووضع ذلك في مقدمة أولوياتها؛ امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكّينهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، حيث قدمت المملكة خلال السنوات العشر الماضية الخدمة لما يزيد على 150 مليون حاج.

وأضافت أنه في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة كورونا المستجد، وظهور تحورات جديدة له، فقد عملت الجهات المختصة - صحيًّا وتنظيميًّا - على المتابعة الدقيقة للوضع الصحي العالمي، من أجل ضمان تأدية مناسك الحج وتيسيرها وفق نموذجٍ أمثل.