برعاية السيسى.. انطلاق اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذى يستمر ثلاثة أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





تعقد الجلسة الافتتاحية برئاسة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويديرها المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة والأمين العام للمؤتمر، ومشاركة المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية السابق، ويشهد المؤتمر مشاركة وفود من 40 دولة إفريقية يمثلها رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية، منها بعض الدول التى تشارك عبر الفيديو كونفرانس بسبب توقف حركة السفر ببلدانهم بفعل جائحة كورونا.

شارك بالحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيد وزير المالية، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام.

ويقام المؤتمر وفق إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن إجراءات التباعد الاجتماعى وإلزامية ارتداء الكمامات.

ويناقش الاجتماع 4 محاور، أولًا مكافحة الإرهاب فى القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار فى أى دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمى باعتباره ضرورة أساسية ظهرت فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص فى الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة فى ظل المواصفات والجودة، فى مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.