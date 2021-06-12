وزير الأوقاف: أؤيد وأحيى قرار السعودية بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة

جدة - نرمين السيد - وكتب جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "أؤيد وأحيى قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس فى ظل جائحة كورونا".

وقررت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، قصر إتاحة التسجيل للراغبين فى أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط، بإجمالى 60 ألف حاج، وذلك فى ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له.



وشددت الوزارة فى بيان، على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين فى أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة فى المملكة لفئات التحصين.