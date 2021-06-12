إنفوجراف- مدينة المعرفة.. منارة التكنولوجيا فى العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى النصف الثانى من 2021، المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تأتى تكريسًا لاستراتيجية الوزارة فى بناء مصر الرقمية.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية:- يذكر أن المدينة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحقيق الريادة ونقل وتوطين التكنولوجيا فى مجال التطبيقات الذكية والأنظمة الرقمية، بما يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030 فى التحول الرقمى.

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