فيديوجراف- صناعة الهيدروجين.. مصر على الخريطة العالمية لإنتاج الوقود النظيف

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خطوات مصر للدخول إلى عالم الوقود النظيف.

الملا أشار فى تصريحات صحفية، إلى أنه يجرى العمل حالياً على تطوير وصياغة استراتيجية خاصة بصناعة الهيدروجين فى مصر من خلال لجنة وزارية مختصة تشارك فيها وزارة البترول كعضو رئيس.

وقال إن قطاع البترول يتواصل حالياً مع الدول والشركات العالمية ذات الخبرات الفنية الكبيرة فى هذا المجال لاستكشاف فرص التعاون، وأنه تم تنفيذ مشروعات تجريبية فى مصر.