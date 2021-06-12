بث مباشر.. اجتماع القاهرة لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - يذكر أن المحاور الأربعة، التى سيناقشها الاجتماع هى أولًا: مكافحة الإرهاب فى القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار فى أى دولة أو منطقة، وثانيها: التحول الرقمى باعتباره ضرورة أساسية ظهرت فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها: الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص فى الدول النامية عليه.

وأخيرًا: الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد خصوصًا فى ظل المواصفات والجودة، فى مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.