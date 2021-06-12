- 1/3
- 2/3
- 3/3
وبدأ الافتتاح بفيلم وثائقى عن اجتماع القاهرة الخامس وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم كلمة المستشار عادل الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية وأمين عام اجتماع القاهرة، يعقبها كلمة للمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم كلمة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.
ومن المقرر أن تكون الجلسة الأولى لاجتماع القاهرة الخامس عقب افتتاحه، عن ملف مكافحة الإرهاب فى إفريقيا ومواجهتها عبر التشريعات والقوانين الجديدة والتى تكون عليها رقابة دستورية.
يعقد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يجرى الاجتماع فى ظل ظروف صحية صعبة.
ويناقش اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى 4 محاور رئيسية وهى أولًا مكافحة الإرهاب فى القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار فى أى دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمى باعتباره ضرورة أساسية ظهرت فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص فى الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة فى ظل المواصفات والجودة، فى مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض فيلم وثائقى وكلمة للسيسى فى بداية اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.