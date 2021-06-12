عرض فيلم وثائقى وكلمة للسيسى فى بداية اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم

جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل فاعليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، لمناقشة القضايا والتحديات التى تواجه دول القارة السمراء، ومنها مكافحة الإرهاب، والتحول الرقمى، والرعاية الصحية، والاقتصاد الأخضر، وذلك بمشاركة 40 دولة إفريقية.





وبدأ الافتتاح بفيلم وثائقى عن اجتماع القاهرة الخامس وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم كلمة المستشار عادل الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية وأمين عام اجتماع القاهرة، يعقبها كلمة للمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم كلمة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

ومن المقرر أن تكون الجلسة الأولى لاجتماع القاهرة الخامس عقب افتتاحه، عن ملف مكافحة الإرهاب فى إفريقيا ومواجهتها عبر التشريعات والقوانين الجديدة والتى تكون عليها رقابة دستورية.

يعقد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يجرى الاجتماع فى ظل ظروف صحية صعبة.

ويناقش اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى 4 محاور رئيسية وهى أولًا مكافحة الإرهاب فى القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار فى أى دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمى باعتباره ضرورة أساسية ظهرت فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص فى الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة فى ظل المواصفات والجودة، فى مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.