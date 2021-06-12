رؤساء أحزاب: تنسيقية الشباب حققت خطوات فاعلة فى المشهد السياسى

جدة - نرمين السيد - وقال عدد من رؤساء الأحزاب فى تصريحات لهم بمناسبة ذكرى مرور ثلاث سنوات على تأسيس التنسيقية، إن تنسيقية شباب الأحزاب أصبحت مدرسة كوادر وحققت خطوات فاعلة فى المشهد السياسى، مشيرين إلى أن مصر تبقى آمنة كدولة قوية راسخة طالما هناك قيادات شابة واعدة وأبناء مخلصين يبذلون جهود مضنية ويصنعون أجيالًا قادرة على أن تستمر فى البناء والبقاء.

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد، إن تنسيقية شباب الأحزاب ليست مجرد تجمع يضم بين جنباته مجموعة من خيرة شباب مصر المنتمين للأحزاب السياسية الرسمية المعتمدة ومن بينها الوفد، ولكنها أصبحت مؤسسة تستهدف بناء الجانب السياسى فى الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن إعادة تكوين الدولة، الذى يسير بسرعة من حيث بناء المدن وتشييد الطرق والأبنية، يحتاج أيضا لبناء الإنسان، والفكر، ووجود المؤسسات الداعمة للدولة المصرية المدنية الحديثة التى تمثل التنسيقية إحدى هذه المؤسسات.

وتابع أبو شقة قائلا: "لا يمكن أبدا أن ننسى الدور الإيجابى الفعال لأعضاء التنسيقية فى مجلسى النواب والشيوخ، ولقد تابعت أدائهم الوطنى ونشاطهم التشريعى ومشاركتهم فى جميع المناقشات، وهو أداء يؤكد أننا أمام نموذج من العمل البرلمانى".

ووجه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى منح لهذه المؤسسة فرصة الخروج للنور ليصبح عمرها الآن ثلاث سنوات من النجاح، كما وجه التحية لكل القائمين عليها لأنهم مستمرون فى تحقيق مفهوم بناء المستقبل يبدأ من مساندة الشباب.

من جهته، أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه خلال الثلاث سنوات تمكن الشباب من طرح المزيد من الآراء والمقترحات البناءة على كافة الأصعدة والمستويات، فضلا عن تطور الأداء بصورة ملحوظة بشأن القضايا العامة والشبابية، مشيرا إلى أنه حين تولى شبابها حقائب تنفيذية ونيابية كانوا خير نموذجًا.

وأضاف أن تنسيقية شباب الأحزاب حلّم كان يراه شبابنا بعيد المنال حتى جاء الرئيس السيسى وفتح أبواب الأمل مجددا ووضع كل الإمكانات، لخدمة جيل طموح استطاع بالتعدد والتنوع، وخلق حالة سياسية من نوع خاص عنوانها الوطن وشعارها "سياسة بمفهوم جديد".

من جهته قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إنه على مدار ثلاث سنوات من العمل الوطنى المنظم، نجحت التنسيقية فى أن تجعل من نفسها كيانا وطنيا رصينا، قدم المثل والقدوة للعمل الوطنى بشكل منظم واحترافي، كما نجحت فى إفراز قيادات شابة وطنية مؤهلة للانخراط فى العمل الوطنى على الأرض ضمن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأضاف أن التنسيقية نجحت أيضا فى ترشيح وتقديم العديد من أعضائها للدعم واستكمال بناء السلطتين وضخ دماء شابة مسؤولة متمكنة جديدة فيهما، حيث عملت على تأهيل وتمكين الشباب للمشاركة الوطنية ودعم قدراتهم بمختلف المجالات.

وبدوره، قال رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن تنسيقية شباب الأحزاب ستبقى تجربة شبابية رائدة واعدة؛ نظرًا لما حققته وتحققه من خطوات فاعلة بالمشهد السياسى، بما تضمه من كوادر تم تأهيلها فى كثير من المواقع المهمة بالدولة.

وأضاف أن ذلك يعكس وعى النظام السياسى بالدولة وإدراكه لأهمية قطاع الشباب ودورهم الذى ينبغى أن يكون فاعلا ومؤثرا فى دوائر صنع القرار، مشيرا إلى دور التنسيقية فى تأهيل وتجهيز شباب مصر ليكونوا قادة الغد، ونخبة تمثل كافة ألوان الطيف السياسى على اختلاف أيدلوجياتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية؛ لتحقيق مصلحة البلاد.