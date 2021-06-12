الأهلي يعلق عى تقارير اقتراب النصر السعودي من حسم صفقة بدر بانون

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قالت تقارير صحفية سعودية اليوم، السبت، إن مجلس إدارة نادي النصرالسعودي، برئاسة مسلي آل معمر، اقترب من حسم صفقة دفاعية كبرى فى الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-202، مؤكدة أنه اقترب من الاتفاق مع بدر بانون نجم الأهلي المصري.
ونشر موقع سعودي سبورت أن الإعلامي الرياضي أكرم كونور أعلن أن النصر على وشك التعاقد مع المغربي بدر بانون قلب دفاع النادي الأهلي المصري.
وكشف كونور، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن مسؤولي النصر والأهلي يضعون التفاصيل النهائية للعقد، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وأضاف الموقع السعودي، أن الأنظار كلها اتجهت فى الأيام الماضية إلى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، والذى قيل إنه فى طريقه للانضمام إلى النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأعلن النصر سابقا التعاقد مع البرازيلي أنديرسون تاليسكا، صانع ألعاب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، بالإضافة إلى المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، من بشكتاش التركي. وكشف وكيل اللاعبين فهد سارح القيمة المالية لانتقال المدافع المغربى بدر بانون، من الأهلى المصري إلى النصر فى الميركاتو الصيفى الحالي.
وأشار سارح فى تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى أن الأهلي طلب 5 ملايين دولار، أى 18.7 مليون ريال سعودي، من النصر، للتخلى عن المدافع المغربي. وأوضح وكيل اللاعبين أن بانون سيتقاضى 2.5 مليون دولار (9.3 مليون ريال سعودي)، كراتب سنوي، بعد الانتقال إلى النصر. أى أن اللاعب المغربي، إذا وقع عقود مع النصر، لمدة 3 سنوات قادمة، فإن القيمة الإجمالية للصفقة، ستصل إلى 50 مليون ريال سعودي.
من جهته، نفى مسئولو النادى الأهلى وصول عروض رسمية من أندية الخليج أو أوروبا لضم المغربى بدر بانون مدافع الفريق، وأكدوا أن ما تردد فى هذا الأمر لا يعدو كونه مجرد اجتهادات إعلامية.
وشهدت الفترة الماضية تداول أنباء وتقارير فى وسائل الإعلام السعودية حول رغبة عدة أندية خليجية من بينها النصر السعودى فى ضم بدر بانون. وذهبت هذه التقارير إلى أن النصر يرغب فى ضم مدافع الأهلى الذى يُعد أحد نجوم المارد الأحمر الفترة الماضية.
فيما قال مصدر فى الأهلي، إن النادى لا يعرف شيئاً عن هذا الأمر، موضحاً أنه سيتم الإعلان فوراً عن أى عرض رسمى يصل النادى لضم بانون أو غيره. وأضاف المصدر، لماذا نمنع أو نرفض الكشف عن أى عروض رسمية لضم أى لاعب من الفريق، فالأمر سيتم الكشف عنه لو وصل النادى عرض رسمى وسيتم اتخاذ القرار المناسب للطرفين (النادى واللاعب).
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