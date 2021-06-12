أحمد أبوهشيمة في المركز الثاني ضمن الأكثر تأثيراً في مجال البناء بالشرق الأوسط

/635516/أحمد-أبوهشيمة-في-المركز-الثاني-ضمن-الأكثر-تأثيرا-في-مجال-البناء-بالشرق-الأوسط

دوت الخليج،يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن اختيار مجلة كونستركشن نيوز، لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ضمن الأكثر تأثيرًا فى منطقة الشرق الأوسط.

أحمد أبوهشيمة.. رجل الصناعة البارز

وقالت المجلة إن رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة شيد صرحان صناعيان كبيران وهما مجموعة حديد المصريين التي تأسست عام 2010، ونجحت فى اختراق صناعة الصلب فى مصر، وتبنت فلسفة إنتاج منتجات آمنة وعالية الجودة تتوافق مع المعايير المحلية والدولية باستخدام أحدث تكنولوجيا صديقة للبيئة مع التركيز على الحفاظ على الموارد على المدى الطويل، فضلاَ عن تأسيسه مجموعة أسمنت المصريين، التي بنت أكبر مجمع مواد للبناء في صعيد مصر، وبالتحديد في محافظة سوهاج.

أحمد أبو هشيمة أبرز رواد مجال البناء فى الشرق الأوسط

وأكدت الشركة أن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة من رواد مجال البناء في منطقة الشرق الأوسط آخر 10 سنوات، فضلاً عن مبادراته المختلفة التي أثرت في مجتمعه المحيطة وعلمت على تحقيق التنمية المستدامة له.

وحل في المركز الثالث المهندس السعودي فاخر الشواف، وفي المركز الرابع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

الاختيار الثالث لرجل الأعمال البارز أحمد أبو هشيمة

ويعد هذا الاختيار الثالث لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عبر 7 نسخ أصدرتها المجلة الأشهر في منطقة الشرق الأوسط في مجال البناء والتطوير العقاري، فقد اختارته عام 2018 في المرتبة الرابعة وفي عام ٢٠١٩ اختارته في المرتبة الثالثة لتختاره هذا العام في المرتبة الثانية ضمن أكثر 60 شخصية مؤثرة في مجال البناء والتشييد.

ويعد أبوهشيمة المصري الوحيد الموجود ضمن هذه القائمة باستثماراته المصرية، وليس باستثمارات في بلدان أخرى.