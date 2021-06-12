/635518/بعد-فعل-فاضح-بقطار-أسوان-والداخلية-تعلن-ضبط-جميع-المتسولين-والباعة-الجائلين

كشف مصدر أمنى، اليوم السبت 12 يونيو 2021، عن قيام هيئة السكة الحديد بفتح تحقيقًا عاجلًا لمعرفة حقيقة الفيديو المنتشر عبر الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بقيام أحد الركاب بارتكاب فعل فاضح خلال استقلاله القطار رقم 1008 المتجه من الجيزة إلى أسوان يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 يونيو 2021.

دوت الخليج،يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن فتح تحقيق عاجل لمعرفة حقيقة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل المتعلق بارتكاب فعل فاضح بالسكة الحديد.

تشكيل فرق من أفراد الأمن الإدارى للقبض على مرتكبى الأفعال الخارجة

وأشار المصدر الأمني إلى أنه سيتم تشكيل فرق من أفراد الأمن الإداري للسير داخل عربات القطارات، للقبض على مرتكبي الأفعال الخارجة عن الأعراف، وإن ما قام به أحد الركاب تجاه أحد الأطفال هو فعل مشين ولا يمكن السكوت عنه.

كما أكد المصدر الأمني على أنه سيتم تفريغ الفيديوهات والتحقيق منها بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، والتي ستقوم بدورها بالبحث عن أحد الأشخاص الذي ظهر في الفيديو، لإتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده، منوها إلى أن الهيئة مهمتها الأولى توفير الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، والقضاء على التأخيرات، وتقليل حوادث القطارات.

سيتم ضبط جميع المتسولين والباعة الجائلين

وأكمل المصدر، أنه سيتم ضبط جميع المتسولين والباعة الجائلين داخل عربات القطارات، لافتا إلى أن ما تم بأحد القطارات جرم ولا يمكن السكوت عنه، مطالبا جموع الركاب بضبط سلوكياتهم أثناء استقلال القطارات.

كما أكد المصدر، أن أي شخص راكب يقوم بمثل هذه الأفعال سيتم ردعه وعقابه، موضحا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي متحرش داخل عربات القطارات، كما سيتم نشر أفراد الأمن الإداري داخل العربات لضبط السلوكيات الخارجة عن المألوف والمتعارف عليها.