/635519/صالون-سياسي-يناقش-تجربة-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-بمناسبة-3-سنوات-على-انطلاقها-اليوم

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسي مساء اليوم السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء".

مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الاحزاب

وتتضمن مناقشات الصالون الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة الي التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الصلون السياسي لتنسيقية شباب الاحزاب اليوم

ويشارك في الصالون إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمي وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمى السيرتي عضو التنسيقية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

كما يناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية،ومستقبلها وخططها القادمة.

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هذا ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال جلسته العامة غدا الأحد، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.