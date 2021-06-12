/635521/احذروا-علي-معلول-رسالة-خطيرة-من-ماجد-سامي-لإدارة-الأهلي

وجه ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، رسالة تحذير لمسئولي النادي الأهلي، قبل انطلاق موسم الانتقالات الصيفية، طالبهم فيها بسرعة حسم موقفهم مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، تحسبا لتكرار سيناريو فرجاني ساسي مع الزمالك، على حد تعبيره .

وكتب ماجد سامي، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الموقف الذي يتعرض له نادي الزمالك من فقدان لاعب مهم وسط الموسم قد يتكرر مع الأهلي في الموسم المقبل، إن لم يجدد عقد على معلول» .

وأضاف: «هو موقف قد تتعرض له كل الأندية بسبب عدم انتهاء الموسم المصري المحلي في نفس مواعيد انتهاء الموسم الكروي في المنطقة التي ننتمي اليها».

الجدير بالذكر أن عقد الدولي التونسي على معلول ينتهي مع النادي الأهلي في نهاية الموسم المقبل، ولكن اللاعب لم يجدد تعاقده مع القلعة الحمراء حتى الآن .

وفشل الزمالك في تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، ليرحل عن القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر، دون أن يستفيد النادي منه، أو ينجح في الإبقاء عليه بين صفوفه .

قرار جديد من الأهلي

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع علي معلول لاعب الضهير الأيسر للفريق الاستمرار في تونس لحين انتها مشاركته مع منتخب بلاده في المعسكر المقبلة الذي من المقرر أن يقام خلال يونيو الجاري.

وضم منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس على معلول لقائمة نسور قرطاج التى تدخل معسكراً مغلقاً خلال الفترة الحالية فى فترة الأجندة الدولية بعدما تأهل منخب تونس لنهائي كأس أمم إفريقيا2022 التي تقام بالكاميرون.

عودة علي معلول

وكان قد عاد علي معلول لاعب الفريق إلي المشاركة مؤخراً بعد غياب استمر حوالي اشهر منذ إصابته في العضلة الضامة أثناء مشاركتة في كاس العالم للأندية أمام بايرن ميونخ الألماني، حيث كان أول مشاركته بعد العودة أمام نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والتي توج من خلاله المارد الأحمر بالبطولة بنتيجة 2/0، احرز الأهداف صلاح محسن ومحمد شريف.

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ونجح النادي الأهلي فى العبور إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كذلك الأمر بعدما نجح فى تحقيق الانتصار على حساب نادي ماميلودي صن داونز فى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تغير موعد الأهلي والترجي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـ دوت الخليج عن تعديل في موعد مباراة الأهلي والترجي الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد أن كان من المقرر إنطلاقها يومي 18 يونيو و 24 بعد أن حقق المارد الأحمر الصعود على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن ناحيه اخري تلقى النادي الأهلي خطاباً من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب في الجولة 26 لبطولة الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقًا ، لمنح النادي الأحمر فرصة للإستعداد للقاء الترجي التونسي.

وحقق الأهلي تحت قيادة موسيماني أيضاً المركز الثالث في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في قطر.