/635522/باعت-ليهم-الوهم-القبض-على-مستريحة-جديدة-في-الدقي-لاتهامها-النصب-على-المواطنين

استغلت سيدة تعمل مديرة بإحدى الشركات لإلحاق العمالة بالخارج، حاجة المواطنين لفرص عمل، وأوهمتهم بقدرتها على توفير وظائف بمرتبات مغرية ، وتحصلت منهم على مبالغ مالية، ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن استغلال إحدى السيدات حاجة المواطنين، حيث أوهمتهم بقدرتها على توفير وظائف بمرتبات مغرية، وتحصلت منهم فى المقابل على مبالغ مالية.

الأموال العامة تتلقى بلاغًا من نجار مسلح بشأن واقعة احتيال جديدة

الجدير بالذكر تلقت الإدارة لعامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من نجار مسلح مقيم في محافظة الدقهلية و7 آخرين، بتعرضهم لواقعة احتيال من قِبل إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الشركات الكبرى بدولة عربية "دون الوفاء بذلك".

واقعة نصب جديدة

وأوضحت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة، عن أن وراء ارتكاب واقعة النصب هى مديرة وشريكة بشركة سفريات مقيمة في محافظة الجيزة، لها معلومات جنائية.

كما استغلت المتهمة عملها كونها صاحبة ومديرة شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، واستولت من الشاكين على مبالغ مالية، عن طريق إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بدولة عربية، وإمعاناً فى إدخال الغش والتدليس على الشاكين، قامت باستصدار تأشيرات زيارة عمل لهم - بالمخالفة للقواعد المنظمة لتسفير العمالة المصرية للخارج، وبعد سفرهم إلى الدولة العربية، أتضح لهم عدم تواجد فرصة العمل المتفق عليها والتأشيرة، التى قدمتها لهم هى تأشيرة زيارة وليست للعمل.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة للواقعة، تم استهدافها في مقر الشركة المشار إليها، وتم القبض عليها بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، وبمناقشتها أعترفت بإرتكابها واقعة النصب، على النحو المشار إليه، وأبدت استعدادها لرد المبالغ المالية للشاكين.