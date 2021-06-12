إنفوجراف- ميلاد أبوالغيط.. أعوام ممتدة من العمل الدبلوماسى

جدة - نرمين السيد - فى مثل هذا اليوم من العام 1942 ولد السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بمدينة مصر الجديدة فى القاهرة، حيث تلقى تعليمه فى المدرسة الإنجليزية، وفى عام 1964 حصل على شهادة البكالوريوس فى التجارة من جامعة عين شمس.







ويعد أبو الغيط، دبلوماسيا محترفا يتمتع برصيد ضخم من العلاقات الطيبة مع الدول العربية، وأطلق عليه بحكم العمل والتاريخ الصندوق الأسود لعلاقات مصر الخارجية، حيث أنه يعلم الكثير عن الواقع العربى بكل ما يحيط به من الأزمات.

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